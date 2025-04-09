晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇被趕出場 湖人末節崩盤不敵雷霆

2025/04/09 11:04

湖人對上雷霆末節崩盤吞敗。（法新社）湖人對上雷霆末節崩盤吞敗。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人、雷霆今天再度交鋒，東契奇（Luka Doncic）卻在第四節被趕出場，最終雷霆靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）42分，以136：120痛擊湖人。

湖人7日以126：99痛宰雷霆，今日雙方來到雷霆主場過招，首節兩隊就上演進攻大戰，並打成43：43平手，不過雷霆在第二節持續火力輸出，也把握湖人狀態下滑，半場結束取得80：72領先。易籃後，湖人在詹姆斯領軍下展開反擊，加上中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）也有不錯表現，湖人變成98：97領先進入第四節。

只是，湖人卻在第四節崩盤僅拿22分，雷霆則是持續猛攻，且趁著東契奇被趕出場，一舉守住主場，報了前役的輸球之仇。

吉爾吉斯亞歷山大此仗展現MVP身手，攻下42分，J.威廉斯（Jalen Williams）挹注26分，兩人成為雷霆拿下勝利的功臣。此外，雷霆65勝到手，打破1996年締造的隊史最多64勝紀錄。

詹姆斯（LeBron James）28分、里維斯（Austin Reaves）24分、動氣的東契奇23分。湖人輸球後，戰績48勝31敗，想要保住西部第3的位置還得在最後兩場拚勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中