NBA》東契奇被趕出場 湖人末節崩盤不敵雷霆

湖人對上雷霆末節崩盤吞敗。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人、雷霆今天再度交鋒，東契奇（Luka Doncic）卻在第四節被趕出場，最終雷霆靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）42分，以136：120痛擊湖人。

湖人7日以126：99痛宰雷霆，今日雙方來到雷霆主場過招，首節兩隊就上演進攻大戰，並打成43：43平手，不過雷霆在第二節持續火力輸出，也把握湖人狀態下滑，半場結束取得80：72領先。易籃後，湖人在詹姆斯領軍下展開反擊，加上中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）也有不錯表現，湖人變成98：97領先進入第四節。

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只是，湖人卻在第四節崩盤僅拿22分，雷霆則是持續猛攻，且趁著東契奇被趕出場，一舉守住主場，報了前役的輸球之仇。

吉爾吉斯亞歷山大此仗展現MVP身手，攻下42分，J.威廉斯（Jalen Williams）挹注26分，兩人成為雷霆拿下勝利的功臣。此外，雷霆65勝到手，打破1996年締造的隊史最多64勝紀錄。

詹姆斯（LeBron James）28分、里維斯（Austin Reaves）24分、動氣的東契奇23分。湖人輸球後，戰績48勝31敗，想要保住西部第3的位置還得在最後兩場拚勝。

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