NBA》脫離附加賽一度只差半場 灰狼末節慘遭公鹿20分大逆轉

灰狼慘遭公鹿末節20分大逆轉，依然無法爬上西部前6。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕灰狼擺脫上半季低迷，下半季開始狂追戰績，今天對公鹿賽前，離脫離附加賽僅有半場勝差，不過他們末節浪費了20分以上的領先優勢，最終103比110慘遭公鹿逆轉，排名暫時掉到西部第8。

此戰灰狼前3節壓著公鹿打，團隊53.6%命中率、39.3%三分命中率投進11顆三分，以90比70、20分領先進入第四節，第四節進行約2分鐘時，迪文森佐（Donte Divincenzo）投進三分，將比數擴大到95比71的24分領先。

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不過隨後公鹿開啟絕地大反攻，打出了一波23比0的攻勢，3分36秒時格林（AJ Green）的三分彈讓比數打成97平手，比賽回到原點，接著公鹿又拉出一波8比0小高潮，一口氣要回領先並拉開分數，最終完成大逆轉。

總計灰狼團隊第四節20投4中僅拿13分，反觀公鹿單節拿下40分，成為本場勝負關鍵。

公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出23分13籃板10助攻，已經連續3場大三元，波特（Kevin Porter Jr.）貢獻板凳最高21分，禁賽25場復出的波提斯（Bobby Portis）則有18分10籃板。

灰狼方面，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）25分7籃板4助攻，里德（Naz Reid）17分、迪文森佐攻下24分。

西部目前中段排名陷入大混戰，賽前灰狼與第4的金塊僅有半場勝差，贏下比賽便有機率脫離附加賽席次，此戰輸球後中斷近期一波5連勝，排名則暫時落在西部第8。

亞德托昆波連續3場大三元。（路透）

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