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新北大觀國中女排摘全國冠軍 市府頒發76萬元培訓金

2025/04/09 12:05

新北市大觀國中女子排球隊今年在「113學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）」拿下隊史首座冠軍，市長侯友宜頒發培訓金76萬元。（記者賴筱桐攝）新北市大觀國中女子排球隊今年在「113學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）」拿下隊史首座冠軍，市長侯友宜頒發培訓金76萬元。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕成軍22年的新北市大觀國中女子排球隊，今年在「113學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）」，以複賽全勝晉級，在冠軍戰以直落三打破台中雙十國中的第10冠美夢，帶回隊史首座JHVL冠軍，市長侯友宜今天在市政會議頒發培訓金76萬元，勉勵選手再接再厲。

侯友宜讚許，今年是大觀國中女排隊陣容最堅強的一屆，上半年球隊已拿下永信盃、華宗盃及和家盃3座全國賽冠軍，接著在國中排球賽事最高殿堂JHVL帶回隊史首座冠軍，展現強烈奪勝企圖心，感謝執教14年的教練鍾佳蓉，始終給予隊員們高度肯定，一步步帶領孩子邁向冠軍之路。

體育局長洪玉玲指出，今年國中甲級排球聯賽決賽在屏東舉行，冠軍戰由新北大觀國中對戰台中雙十國中，2校在複賽時都是6連勝，開賽後大觀掌控全場節奏，以直落三迅速完勝對手，其中大觀女排隊長鄭詠瑜獲頒最佳中間攔網球員，吳昕芸獲頒最佳自由球員，冠軍戰賽末點祭出「再見扣殺」的武家蓁榮獲得最佳邊線攻擊球員及最有價值球員。

鍾佳蓉表示，「我們可能無法改變比賽的結果，但可以決定自己站在球場上的時候是什麼樣子」，這1年走來不容易，大觀國中刷新好多「第一」的紀錄，有開心、有沮喪，還有滿滿的汗水和淚水，希望球員帶著這份悸動，迎接每一次的挑戰。

體育局補充，大觀國中是培育排球國手的搖籃，多數畢業校友都曾披上中華隊戰袍，也在企業排球聯賽舞台發光發熱。今年JHVL聯賽前6名學校中唯一非體育班的球隊就是大觀國中，隊員必須課後實施訓練，市府頒發76萬元做為培訓金，鼓勵校方安排多元化訓練。

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