MLB》2022年太空人冠軍牛棚 勇士交易獲得蒙特羅

蒙特羅。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士為了增添牛棚深度，今日與太空人達成交易，換來曾在2022年幫助球隊奪冠的右投手蒙特羅（Rafael Montero）。

34歲的蒙特羅在2014年迎來生涯初登板，2021年在季中被交易至太空人，並且一待就是5年，期間他出賽187場，拿下43次中繼與15次救援成功，防禦率3.82。

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2022年蒙特羅迎來生涯最佳的賽季，出賽多達71場，拿下23次中繼與14次救援，防禦率2.37，標準化防禦率（ERA+）161，並跟隨球隊拿下該年世界大賽冠軍，但在之後成績卻不如預期，ERA+都未能突破聯盟平均100，今年為球隊出賽3場，4局的投球被打出3支安打失掉2分。

蒙特羅目前正在3年總值3450萬美金合約的最後一年，太空人預計將於美國時間5月1日與7月1日各支付385萬美金給勇士，來分擔合約的部分薪資。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）受訪時，坦言球探對蒙特羅的投球給予好評，「他是名經驗豐富的老將，當一支球隊能得到像這樣類型的球員，你的心裡多少都會有些開心，希望我們能幫助他恢復到他應有的實力。」

太空人為了補上蒙特羅的空缺，太空人會從3A叫上左投蘇薩（Bennett Sousa），而勇士還未因為蒙特羅的加入而立即公布名單異動，預計也將會送出1名選手但也尚未公布。

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