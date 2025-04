NBA》回嘴球迷被吹T遭驅逐？ 東契奇：我真的不懂...

東契奇此戰領到2次技術犯規遭驅逐。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天客場大戰雷霆,本來一度傳出要輪休「放推」,賽前決定還是以完整陣容出賽,不過在東契奇(Luka Doncic)被吹2次技術犯規遭驅逐後輸掉比賽,對此東契奇也回應,很不能理解第2次技術犯規為什麼要吹。

東契奇在第四節約7分43秒時,投進了超前比分的一球,隨後回頭和雷霆球迷普萊斯(Jeremy Price)言語交換,此時裁判立刻介入,給了東契奇技術犯規,累積本場比賽第2次,因此被驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

賽後東契奇受訪時不解表示,這件事情根本與裁判無關,他到現在還是沒辦法理解,而球迷普萊斯也跳出來,表示他們只是在講一些垃圾話而已。

不過賽後聯盟給出不同解釋,裁判布拉德斯(Tony Brothers)表示,東契奇因為直視裁判且講出粗俗語言,才被吹技術犯規。

而東契奇被驅逐也成為了比賽分水嶺,他離場後雷霆打出22比8攻勢,徹底讓比賽沒有懸念,對此詹姆斯(LeBron James)賽後受訪說,東契奇被驅逐後一切都變得很奇怪,不理解為什麼裁判要針對他。

東契奇則表示,球隊克服上半場落後,在第三節要回領先,發生這樣的狀況真的很難受,並把責任攬到自己身上,說自己不該讓球隊陷入這樣的困境中。

Luka Doncic was ejected after picking up a second technical foul. pic.twitter.com/NGL3O3rgfy