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NBA》回嘴球迷被吹T遭驅逐？ 東契奇：我真的不懂...

2025/04/09 13:11

東契奇此戰領到2次技術犯規遭驅逐。（法新社）東契奇此戰領到2次技術犯規遭驅逐。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天客場大戰雷霆，本來一度傳出要輪休「放推」，賽前決定還是以完整陣容出賽，不過在東契奇（Luka Doncic）被吹2次技術犯規遭驅逐後輸掉比賽，對此東契奇也回應，很不能理解第2次技術犯規為什麼要吹。

東契奇在第四節約7分43秒時，投進了超前比分的一球，隨後回頭和雷霆球迷普萊斯（Jeremy Price）言語交換，此時裁判立刻介入，給了東契奇技術犯規，累積本場比賽第2次，因此被驅逐出場。

賽後東契奇受訪時不解表示，這件事情根本與裁判無關，他到現在還是沒辦法理解，而球迷普萊斯也跳出來，表示他們只是在講一些垃圾話而已。

不過賽後聯盟給出不同解釋，裁判布拉德斯（Tony Brothers）表示，東契奇因為直視裁判且講出粗俗語言，才被吹技術犯規。

而東契奇被驅逐也成為了比賽分水嶺，他離場後雷霆打出22比8攻勢，徹底讓比賽沒有懸念，對此詹姆斯（LeBron James）賽後受訪說，東契奇被驅逐後一切都變得很奇怪，不理解為什麼裁判要針對他。

東契奇則表示，球隊克服上半場落後，在第三節要回領先，發生這樣的狀況真的很難受，並把責任攬到自己身上，說自己不該讓球隊陷入這樣的困境中。

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