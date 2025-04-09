全國少年盃足球隊賽 新竹縣興隆國小兩隊分勇奪亞軍、殿軍

新竹縣興隆國小女子六年級代表隊於2025年全國少年盃足球錦標賽中勇奪亞軍。 （興隆國小提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025年全國少年盃足球錦標賽圓滿落幕，新竹縣竹北市興隆國小女子六年級代表隊由四、五、六年級混齡編組，憑藉高度默契與出色團隊合作，一路挺進四強，並勇奪亞軍；男子四年級組則是在八強戰中爆冷擊敗學童盃冠軍隊震撼全場，最後獲得殿軍，展現堅強實力與永不放棄的運動家精神。

全國少年盃足球錦標賽於3月31日至4月5日，在台中市朝馬足球場和西屯足球場舉辦。新竹縣興隆國小表示，該校女子六年級組在四強戰對上強敵新北市自強國小，雙方實力接近，正規賽與延長賽皆未分勝負，最終在緊張的點球大戰中，憑穩定心態脫穎而出。

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決賽對上實力堅強、全由六年級組成的台中黎明國小，雖拚戰到底仍以些微差距落敗，收下亞軍。這支跨年級組合的隊伍展現出驚人韌性與團結，讓現場觀眾深受感動。

男子四年級代表隊則延續去年學童盃季軍的氣勢，八強戰中爆冷擊敗學童盃冠軍桃園建德國小，震撼全場。四強賽面對台北明道國小，雙方激戰至最後，最終以0:1惜敗。季軍戰對上花蓮北浦國小，雖經連場硬仗仍不放棄，最終獲得殿軍。雖未能挺進決賽，但接連擊敗勁旅，已證明興隆國小在全國同齡層具備堅強實力。

興隆國小表示，這次兩支隊伍的優異表現，不僅展現出學生們扎實的實力與堅強意志，更是長期訓練與團隊合作的累積成果。特別感謝教練團專業且用心的指導，以及家長們無私的支持與陪伴，讓孩子們能在高張力的競技環境中持續成長，從挑戰中學習堅持，從比賽中體會團隊的力量。

未來，該校將持續推動基層足球發展，培養學生從運動中學會堅持、合作與尊重，並期待在更多賽事中再創佳績。

新竹縣興隆國小女子六年級組頒獎。 （興隆國小提供）

新竹縣興隆國小四年級男子組賽後與家長加油團合影合影。 （興隆國小提供）

新竹縣竹北市興隆國小女子六年級代表隊由四、五、六年級混齡編組，憑藉高度默契與出色團隊合作，一路挺進四強，並勇奪亞軍。（興隆國小提供）

新竹縣竹北市興隆國小女子六年級代表隊由四、五、六年級混齡編組，憑藉高度默契與出色團隊合作，一路挺進四強，並勇奪亞軍。（興隆國小提供）

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