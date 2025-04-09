NBA》柯瑞3節拿25分下班！勇士打爆太陽也讓他們瀕臨淘汰

柯瑞與布克。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客太陽，全員輪番上陣且都有分數入袋，一哥柯瑞（Stephen Curry）只打3節就拿下25分，助隊以133：95痛宰太陽；而目前位居西部第11的太陽，已在淘汰邊緣。

勇士近期狀況不錯，近6戰僅吞下1敗，今天作客太陽，持續為季後賽排名力爭上游。勇士開局打出19：10攻勢，而前役只拿3分的柯瑞，今天狀況回穩，首節獨攬13分，率隊取得雙位數領先。

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瀕臨淘汰的太陽，今天似乎有些無心戀棧，防守強度不足情況下，次節被勇士單節打出32：19攻勢，柯瑞一人前兩節包辦19分、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）17分進帳，半場打完勇士已取得69：43大幅領先。

易籃後，勇士先打出12：4攻勢，太陽攻勢也大多集中在布克（Devin Booker）上，無力追趕，勝負大致底定。

柯瑞因球隊握有較大領先優勢，提早打卡下班，只打3節拿下25分、9籃板，波傑姆斯基22分；太陽方面，布克拿下21分全隊最高。

勇士今天贏球後取得47勝32負，和金塊、灰熊戰績相同，排名上升到西部第5。太陽則以35勝44負排在西部第11，但他們和第10的獨行俠還有3場勝差，若想超車，必須接下來3戰全贏且獨行俠3場全輸，才有可能；倒是排名第9的國王，今天確定取得附加賽資格。

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