足球》台紐足球邀請賽取消 石明謹轟足協：比賽前才找場地、還把場地弄爛

圖為楠梓足球場3月中旬的場地狀況。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女足原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭昨宣布因場地安全疑慮退賽，引發外界抨擊「丟臉丟到國際」。對此知名球評石明謹發文質疑，楠梓足球場並非國際比賽場地，足協沒先預訂、沒借到世運主場館跟台北田徑場，才包下楠梓足球場，加上時間逼近，賽前也沒好好維護草皮，怒批把場地弄爛的就是足協，現在大家卻怪罪起場地，怪罪那個唯一願意借球場給國家隊使用的傻子。

由於國內足球場不足，造成楠梓足球場過度使用且保養時間不足。（資料照）

台灣女足隊原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭因場地安全疑慮退賽。教育部長鄭英耀今日在立院答詢立委時表示，國際運動賽會竟會出現這樣情況，就是丟臉，體育署要深切檢討，教育部也會深切檢討。

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石明謹今在臉書發文，他開頭就直言「看到很多平常不關心足球的人在討論楠梓文中足球場，都不知道該不該笑」。他表示前瞻計劃總共編了24億的預算，計劃興建6座足球場，當時只有3個縣市申請，其中宜蘭縣的田徑場改建計劃過於天馬行空，導致滯礙難行，因此最終只有兩個計劃成案，第一個是高雄的楠梓文中足球場，第二個是台中足球場。而他會知道這些細節，是因為當時他是審核委員，兩座球場的設計圖現在仍在他的書櫃裡。

石明謹指出，有幾個政治人物在酸高雄的球場太爛，錢都花到那去的時候，都沒有想過自己所在的縣市，連可以比賽的場地都沒有。「例如桃園的議員，說楠梓球場怎麼不好好保養的時候，我很想問他，要不要叫紐西蘭女足去青埔或是雙連坡球場看看？」

「為什麼明明中央有補助，但是沒有縣市要蓋足球場？」石明謹對此也說明，因為就算中央補助到6成，地方還是要自籌4成，蓋球場就是吃力不討好，不想推動足球的縣市，給他錢他也不願意蓋，現在是沒有球場的縣市民意代表去攻擊花錢蓋球場的縣市球場設備不好，都不會不好意思。

石明謹也指出，楠梓文中足球場造價3.5億，是非常便宜的社區型場地，且楠梓的設計是做為中小型賽事及訓練基地使用，觀眾席僅有1200席。他也諷刺「覺得貴的，要不要去問問台中，蓋可以國際賽使用的場地花多少錢？價差在三倍以上」。

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石明謹說明，既然不是國際比賽場地，為什麼會拿來國際賽使用？因為足協借不到世運主場館跟台北田徑場。為什麼借不到上述兩個場地？因為他們都不先預定，到了比賽前才開始找場地。

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於是除了上述兩大場館之外，「維護最良好的球場」也就是楠梓文中足球場。但為什麼「維護最良好的球場」會搞到無法比賽呢？因為在3月17日至4月8日這段期間，足協把球場包下來，但是他們並不是為了維護草皮，好讓比賽可以使用，而是在這段期間進行國家隊男、女足的訓練，而大家都知道這段期間台灣有好幾天都是大雨的狀況，持續使用就GG了。

石明謹怒批，把場地弄爛的就是足協，然後現在紐西蘭不願在爛場地比賽，大家卻怪罪起場地，怪罪那個全台灣唯一，願意把小小的社區球場借給你國家隊使用的傻子。

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石明謹也比喻，你要出門飆車，本來想跟朋友借跑車，結果沒人要借你，只好跟一位只有小客車的朋友借，他本來不想借你，因為他的車本來就跑不快，不適合飆車，但是你硬要借，借了之後一開出門，你就技術差，把車子引擎撞壞了，導致不能比賽。這時候大家都開始怪借來的那部車子太爛，開出去好沒面子，要檢討當初是不是買貴了，你說是不是莫名其妙？

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