MLB》龍頭教士好慘！ 被運動家打爆、陣中兩球星還傷退

席斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕聯盟龍頭的教士隊在今天被運動家以10：4大比分擊敗，屋漏偏逢連夜雨，陣中兩位明星主將小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與柯朗沃斯（Jake Cronenworth）都因傷提前退場。

今天教士與運動家的比賽中，小塔提斯在2局選到保送的打席，疑似因為揮棒落空用力過猛，導致身體出現不適，他雖然又多打了3局仍提前退場；柯朗沃斯則是在3上擊出滾地球後就出現不適，跑壘一跛一跛的，並在局間被換下場。

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值得一提的是，小塔提斯過去就曾在2021年因為揮棒過猛導致左肩半拉脫，但直到2022年才進行手術處理，在那之後便未曾因為揮棒導致傷病。

賽前教士才宣布陣中新星梅里爾（Jackson Merrill）因為右腿拉傷被放進傷病名單，頂替他被叫上大聯盟的岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）在比賽第一球投出後才抵達球場。3局下因應柯朗沃斯退場，岡薩雷茲上場鎮守左外野，並讓生涯首度鎮守外野的老將伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）重返他熟悉的二壘防區，接著小塔提斯退場後是由老將海沃德（Jason Heyward）頂替他的右外野空缺。

今天的比賽不僅出現兩位球星傷退，教士也沒能取勝，首局教士雖靠著馬查多（Manny Machado）的陽春砲在內打下3分，但下個半局先發投手席斯（Dyaln Cease）就吐了雙倍的分數回去，本場比賽席斯4局投球被打9支安打失9分都是責失分，整場比賽教士雖打下11安但僅攻下4分，而運動家靠著13安10分的火力輸出扳倒龍頭教士，但教士在輸球後仍以9勝3敗排名聯盟第一。

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