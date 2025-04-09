全中運》新竹縣代表隊 楊文科今天授旗出征

今年的全中運19日就將在台南登場，新竹縣代表隊今天由縣長楊文科（前中）整裝待發。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025年全國中等學校運動會將於下週六、19日起到24日，一連6天在台南市舉行，新竹縣長楊文科今天親自替新竹縣代表隊授旗，並頒發加菜金，提早替這支500多人的隊伍加油打氣，由勝利國中校長王淑蘭代表接受。

楊文科說，去年的全中運，新竹縣的小將們勇奪8金、9銀、18銅，帶回了35面獎牌，他期許今年可以再創佳績。

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他說，新竹縣體育競技實力已逐漸提升，近年傑出選手輩出，像是鏈球好手余雅倩、跳高跟7項全能的好手林沛萱，她們都是出身全中運，最後進入了國家代表隊，在世界青年田徑比賽的舞台發光。

這次縣府除用667萬多元力挺新竹縣隊，全力支援選手們在全中運的競賽場上大展身手，一旦得獎還有獎金可領。就是選手們未來的出路，縣府也不斷的創造機會，就是努力想把體育人才留在家鄉以培養下一代的體育選手，讓新竹縣在體壇上始終閃耀。

縣府教育局長楊郡慈說，今年新竹縣派出543名隊職員赴會，他們將參加全中運的17項競賽，有：田徑、羽球、自由車、角力、柔道、射箭、射擊、拳擊、桌球、軟式網球、游泳、跆拳道、滑輪溜冰、網球、擊劍、木球以及韻律體操，希望他們能為新竹縣爭光，也期待全縣鄉親一起給他們加油、支持。

事實上，新竹縣近年的全國性賽事表現也不斷進步，像是：2024年全國中等學校運動會8金9銀18銅、2024年全國身心障礙運動會6金12銀13銅、2024年全民運動會8金5銀11銅、今年全國原住民族運動會7金11銀14銅。

縣府也將持續努力推動競技體育發展，支持學校單項體育經費，並完成提高選手獎勵金及營養金等政策，讓選手獲得完整的訓練與照顧，持續進攻全國舞台爭取佳績。#

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