中職》樂天「伙食風暴」震撼球界 古久保拜託球團一件事

古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中職樂天桃猿選手伙食今遭周刊爆料，傳出「斷崖式」下滑，且今年球團裁撤專任廚師，改以熱炒店外燴或便當形式供餐，造成伙食重油、重鹹，選手反應影響身體狀態，消息一出震撼球界。

今天賽前樂天日籍總教練古久保健二受訪時表示，剛剛有跟球團內部人員討論過，他們會盡快處理這件事，讓選手全心全意專注在球場上。

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古久保強調，對於職業選手來說，確保每一餐營養均衡是最重要的事，其中有些地方需要再加強，包括預算部分，最基本的就是，「吃」這部分是最重要的，因為比起一般人，運動員在吃的部分更講究一點，最基本的是要保持身體健康、強壯，希望選手不要有這些煩惱，有跟球團說，麻煩讓選手全心全意在場上發揮。

過去古久保在日本職棒以選手、教練身分打滾數十年，他說，近50年前他剛進日本職棒的時候，當時餐點也不是那麼好，後來慢慢有在進步，目前日職一、二軍球員的三餐系統是非常健全的，慢慢有做改變。

古久保曾擔任韓國職棒韓華鷹教練，他說，「韓職球對有固定時間讓選手和教練用餐，只是我會想說，有需要這麼久的時間在吃飯嗎？每個國家都不一樣。」

樂天「伙食風暴」持續延燒，古久保再次強調，最重要的是營養均衡，還有飲食攝取量是否足夠，盡量不要讓選手在吃的部分還要煩惱，有跟球團拜託。

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