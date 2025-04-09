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MLB》單局挨3轟慘遭老虎痛擊！紐媒分析洋基38歲前勝投王未來命運

2025/04/09 16:24

卡拉斯科。（路透）卡拉斯科。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以0：5遭到老虎完封，吞下3連敗。38歲的先發投手右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）投4.1局就失掉4分，更在4局下一口氣挨了3發全壘打，賽後他也坦言，自己今天的控球不盡理想。

曾在2017年奪下18勝榮膺美聯勝投王的卡拉斯科，休季與洋基簽下小聯盟合約，並在春訓表現出色，也成功擠進先發輪值。上一戰對上響尾蛇，卡拉斯科投5.1局失3分，飆出5次三振，奪下本季首勝，退場時更獲得全場洋基球迷喝采。

不過今天面對老虎，卡拉斯科2局下先被麥金斯崔（Zach McKinstry）打出高飛犧牲打失1分，4局下慘遭痛擊，單局被托克森（Spencer Torkelson）、麥金斯崔與丁格勒（Dillon Dingler）敲出3發陽春砲。最終卡拉斯科僅投4.1局被敲6安包含3轟，失4分，投出3次三振與1次保送，吞下本季首敗，賽後防禦率7.71。

賽後談到自己今天的表現，卡拉斯科坦言自己有些球的位置明顯投偏了，「當你能好好控球時，整場比賽會完全不同。但我有幾球沒投好，然後就遭到重傷害。」總教練布恩（Aaron Boone）則認為，卡拉斯科今天大部分控球沒問題，但有幾球不小心失投，結果就被扛出去。

《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）指出，洋基預計下週就會從傷兵名單中拉回先發要角施密特（Clarke Schmidt），但這並不表示卡拉斯科會成為被取代的人選。如果洋基希望維持現有不多的輪值深度，可能會選擇把沃倫（Will Warren）下放3A，而非冒著被其他球隊撿走的風險將卡拉斯科DFA（指定讓渡）。

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