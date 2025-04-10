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湖人戰獨行俠東契奇回娘家、林俊易拚8強門票 今日賽事預告與轉播

2025/04/10 06:57

東契奇。（資料照）東契奇。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場賽事轉播，分別是費城人對決勇士，請球迷不要錯過！

NBA有2場轉播，由湖人對上獨行俠，以及馬刺對上勇士，其中東契奇（Luka Doncic）也是被交易後首度重返達拉斯，請喜愛NBA的球迷鎖定觀看；日職有一場轉播，是由日本火腿對上樂天金鷲，請喜愛日職的朋友不要錯過。

中華職棒今日有1場比賽，由味全龍交手中信兄弟，將由龍聖對決勝騎士，請熱愛棒球的球迷準時收看。

羽球亞錦賽，「左手重砲」林俊易將要對上中國好手陸光祖，戚又仁、李佳豪等台灣男單好手也都要力拚男單8強門票；另外，男雙楊博軒/李哲輝、劉廣珩/楊博涵，女雙余芊慧/宋碩芸，混雙葉宏蔚/詹又蓁也都將出賽。

MLB

07：10 費城人@勇士 愛爾達體育2台
10：15 道奇@國民 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA

07：30 湖人@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台
10：00 馬刺@勇士 緯來體育

日職

17：00 日本火腿@樂天 DAZN1

中職

18：30 味全@中信 緯來體育

亞洲羽球錦標賽

11：00 16強（上） 愛爾達體育3台
16：00 16強（下） 愛爾達體育3台

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