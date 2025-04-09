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日職》布蘭科夜店事故身亡 前隊友們沉痛悼念：他是很溫柔的人

2025/04/09 16:10

前日職重砲手布蘭科不幸罹難。（資料照，取自產經體育）前日職重砲手布蘭科不幸罹難。（資料照，取自產經體育）

〔記者林宥辰／綜合報導〕多明尼加夜店屋頂崩塌事件，帶走多條人命，其中前大聯盟著名投手多泰爾（Octavio Dotel）和大聯盟資歷的前日職重砲手布蘭科（Tony Blanco）都在罹難名單中。

布蘭科效力日職8個賽季，效力過中日龍、橫濱和歐力士隊，其中首年在中日龍隊，敲出39轟、110分打點，拿下全壘打和打點雙冠王，場上表現優異的他，私下和中日龍隊友感情也甚篤。據報導，意外當下，布蘭科捨身救了在歐力士一起打球的隊友赫曼（Esteban Germán），但自己沒能逃過一劫。

橫濱監督三浦大輔和布蘭科共事過，受訪時談到前隊友，三浦大輔哀傷的說：「看到新聞時很震驚，我們曾穿著同一件球衣並肩作戰，也曾在場上對戰過，真的很遺憾。雖然他外表高大壯碩，但其實是個非常溫柔、開朗的人。和隊友們相處融洽，常一起出門吃飯，發生這樣的事真的很惋惜。」

中日龍幾位教練也和布蘭科攜手奮戰多年，投手部門教練山井大介和淺尾拓也同表哀悼。山井大介說：「冬季聯盟前往多明尼加時，他曾邀請我到家中作客，還一起烤肉。他是一位為隊友著想、非常體貼的選手，作為第4棒更是值得信賴的存在。」淺尾拓也則說，當時的中日龍，有很多時刻都倚賴著布蘭柯的幫助，他是不可或缺的存在。

打擊部門教練森野將彥也提到，當時他和布蘭科共築中心打線，第4棒的布蘭科堪稱以一己之力撐起中日龍隊；內野守備和跑壘教練堂上直倫則說，當時的自己還年輕，經常受到布蘭科的關心，「他是很溫熟的人，得知消息當下只有滿滿悲傷，願他安息。」

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