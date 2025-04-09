MLB》宇宙道奇豪華打線冷冰冰狂吞15K！主帥說重話：表現令人失望

道奇打線狀況不佳。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以2：8不敵國民吞下3連敗，道奇打線今天僅靠帕赫斯（Andy Pages）與赫南德茲（Kike Hernandez）的陽春砲拿下2分，還狂吞15次三振，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後說重話。

道奇日前離開溫暖的加州，開啟東岸客場之旅，然而狀態也隨著氣溫一起下滑，近5戰輸掉4場。根據《橙縣紀事報》報導，今天國民主場氣溫大約只有攝氏4到9度。然而談到今天打線表現低迷，道奇總教練羅伯斯說：「我不太能用這個當理由，雙方條件都一樣，很冷沒錯，但天氣不會偏袒任何人。」

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此役道奇前4局只敲出2支安打，終場還吞下15K，儘管團隊26轟暫居全大聯盟之冠，但打擊率0.230已經跌到第18名。羅伯斯直言：「進攻表現真的令人失望，被三振15次，這種比賽你不會開心到哪裡去。」

羅伯斯進一步點出：「整體來說，全隊在打擊區上的內容都不夠好，帕赫斯今天幾個打席還不錯，但整體而言，我們的打線無法串連，而最後的結果也展露無疑。」

曾效力藍鳥6年的道奇強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）坦言，過往待在多倫多，加上身處美聯東區球隊的主場，開季都相當寒冷；但去年來到洛杉磯，這也是他第一次經歷溫暖的開季。「我們不習慣在這麼冷的天氣打球，但這不是藉口。」

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