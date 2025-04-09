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羽球亞錦賽》戚又仁拍落巡迴賽積分第1的星國鄭加恆 闖男單16強

2025/04/09 17:22

戚又仁。（資料照，記者林正堃攝）戚又仁。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戚又仁今日在2025年亞洲羽球錦標賽，以21：14、21：19力退今年在BWF世界巡迴賽積分高居第1的新加坡選手鄭加恆，也終結連續3場歐洲賽事一輪遊的狀態，殺入男單16強。

世界排名30的戚又仁在今年1月先打下全國排名賽冠軍，接著又在馬來西亞公開賽挺進8強，創下生涯在超級1000系列的最佳表現，但他3月從奧爾良大師賽、全英公開賽、瑞士公開賽都首輪止步，如今則要在亞錦賽捲土重來。

至於世界排名22的鄭加恆在今年打出競爭力，尤其泰國大師賽還一舉封王，目前世界巡迴賽累積3萬6130分還高居男單第1。戚又仁生涯對戰鄭加恆就頗有心得，之前兩度交手都獲得勝利。

這次在亞錦賽碰頭，戚又仁首局3：4落後連得5分登上領先位置後就未曾落後，即使鄭加恆一度逼近，小戚在12：11再以一波6：1攻勢，也成功先下一城。戚又仁、鄭加恆在第二局則互有來往，鄭加恆更是在11：15下連得5分超前，不過小戚沒讓對手一波帶走，反而有穩住陣腳，最終就花41分鐘擺平星國對手。

戚又仁16強將迎來硬仗，對手為中國好手李詩灃，雙方近一次過招就是1月大馬公開賽8強，當時戚又仁先盛後衰遭到李詩灃逆轉吞下敗仗。

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