中職》林佳緯上一軍 體會二軍的辛苦不想再下去

林佳緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅林佳緯和許哲晏本季首度上一軍，今天對台鋼雄鷹之戰並立即先發，分別擔任中外野手、第1棒和游擊手、第9棒。林佳緯表示，體會過二軍的辛苦更想要在一軍好好表現，希望不要再下去了。

林佳緯去年就站穩一軍，今年也入選2月進行的經典賽資格賽，但是回到統一後，公辦熱身賽都沒有上場，開季從二軍出發。

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林佳緯在二軍出賽4場，他表示，期間非常努力練習，比賽也幾乎都打滿全場，希望把在二軍學到東西帶上來，不論打擊、守備或跑壘，都要求自己做到100分。

林佳緯表示，二軍真的很辛苦，練習時間長，比賽又是白天打，體力消耗特別快，體會過二軍的辛苦之後，更珍惜一軍出賽的機會，希望持續有好的表現，不要再下去了。

統一總教練林岳平表示，林佳緯回到一軍後，他的表現一定會被放大檢視，所以也特別提醒林佳緯，必須要專注在場上的每一個play，拿出最好的表現。

蘇智傑和陳聖平則下二軍調整，林岳平表示，蘇智傑開季以來，打擊狀況一直上不來（打擊率0.160），讓他去二軍重新調整，另外試試看許哲晏游擊先發的隊型。

陳聖平去年獲得統一第1指名，7月直接到一軍報到、出賽，這是他生涯第1次下二軍。

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