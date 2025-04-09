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中職》「超級好麻吉」初對決 朱承洋和張育成相視而笑

2025/04/09 18:59

張育成。（記者林正堃攝）張育成。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將強打張育成和樂天桃猿投手朱承洋兒時是鄰居，更是泰源國中、台中高農（現興大附農）同學，交情好的不得了，昨兩人首次投打對決，8局下朱承洋讓張育成擊出游擊滾地球遭刺殺，第1次交鋒佔上風。

「他應該是落枕還沒好吧。」朱承洋謙稱，張育成最近落枕，所以狀況沒那麼好，初次交鋒自己才能佔上風，「育成看起來很難解決耶，因為他看起來滿大隻的，現在又變超壯的，昨天賽前有找他聊一下，對決前兩人還對看笑了一下，第一次對到滿興奮的，跟他對決很享受。」

張育成笑說，第1次對決很好玩，昨天賽前兩人有聊天，「我問他還能不能打擊，他說打不到球了，以前他打擊很好耶，爆發力也不錯。」

朱承洋和張育成都是台東成功鎮人，兩人老家相距僅2、300公尺，原本一起進三民國小當同學，小四張育成轉學到泰源，到了泰源國中、台中高農兩人又聚首。張育成透露，小時候家境不好，去泰源少棒有吃有喝又有住，因為校長方穎豐的關係，所以他才轉學。

朱承洋說，青棒時期張育成原本守外野，他守游擊，升上高三為了要判旅外，必須給球探看，所以張育成移防到三壘、游擊，兩人都會當投手，「當時育成最強。」

張育成說，「以前在中農我投、他守游擊，他投、我就守游擊，原本我守外野，高三聽球探建議改練內野，以前球速可以丟到140幾公里。」

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