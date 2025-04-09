中職》兄弟逆轉狂掃4連勝！味全無緣史上罕見紀錄

羅戈。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今天克服1分落後局面，7局下滿壘靠四壞擠回追平分，8局下味全2投發生2次暴投和2次四壞送分，終場中信以2：1狂掃4連勝，同時斬斷味全龍的開季5連勝，讓龍軍本季首度吞敗。

6局上，味全靠安打四壞攻佔一、二壘，陳子豪擊出二壘滾地球，岳東華一度有機會雙殺結束半局，可惜掉球只抓到1個，吉力吉撈・鞏冠沒放過破中信給的破綻，2好3壞從羅戈手中擊出適時安打，送回先馳得點的第1分。龍隊先發投手鋼龍繳出6局無失分好投，送出5次三振。

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羅戈先發7局被敲出多達9支安打，但只有失掉1分，只是打線繼前役5局無得分，今前6局又沒給火力支援，好不容易在7局下才獲得隊友第1次的援護，為他逃過敗投，但仍無緣轉隊首勝。

7局下，味全換陳禹勳上場，中信靠1次四壞和2安攻佔滿壘，龍隊直接押出林凱威救火，在2好2壞對張志豪投出2顆好球帶邊緣的球，由於通通被判壞球擠回追平分，龍隊總教練葉君璋上場跟主審蔡豐澤比「2」，對好壞球判決有些不滿。

8局下，味全王定穎接替控球不穩，單局有2次四壞和1次暴投，陳冠偉在一二壘有人接替，卻牽制暴傳被攻佔二三壘，詹子賢打擊時，陳冠偉再暴投，中信攻下超前分。

味全賽前是唯一無敗仗的球隊，今晚輸給中信，無緣成為史上第3支開季6戰6勝的球隊，也無緣挑戰2020年樂天桃猿的開季7連勝。首度對上老東家中信的陳子豪，2局首度上場獲得中信主場炸裂舞的應援禮遇，但單場4打數無安打。

羅戈。（記者廖耀東攝）

味全先發投手鋼龍。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈・鞏冠。（記者廖耀東攝）

兄弟2:1獲勝，斬斷味全5連勝。（記者廖耀東攝）

兄弟2:1獲勝，斬斷味全5連勝。（記者廖耀東攝）

兄弟2:1獲勝，斬斷味全5連勝。（記者廖耀東攝）

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