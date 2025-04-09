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中職》多虧世界12強 兄弟新守護神霸氣選直球K掉朱育賢

2025/04/09 22:34

黃恩賜。（記者廖耀東攝）黃恩賜。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟新終結者黃恩賜今在9局上在龐大的失分壓力連續解決2位世界12強國手朱育賢、張政禹，漂亮抓下生涯首次救援成功。其中，對打擊率高達4成的代打朱育賢，黃恩賜在決勝球使用直球，霸氣K掉「朱哥」，形成全場最關鍵的打席。

黃恩賜去年遞補進世界12強，隊內賽對決朱育賢的經驗發揮效用，他直言，那時很常排到對戰朱育賢，有猜測對方可能想抓指叉球，最終跟小高（高宇杰）都想法一致，決定要用直球對決，「我努力丟出那一顆球，結果就沒有想了。」

中信總教練平野惠一直言，對決朱育賢的守備佈陣是準備好對方跑回追平分、但要守住被超前分，但黃恩賜完全沒讓對方碰到球，「終結者的工作是讓球隊贏球，跟內容無關，他做到了，做得很好。」

中信開季就遇上2大終結者呂彥青、吳俊偉不在陣中的大危機，黃恩賜從「呂寶」下二軍後就接到代班最後一道防線的消息，他坦言從6局就很緊張，雖然王建民說就當對決3個人，「但當終結者，心臟真的要很大顆，很多壓力在身上，希望能跟大家共同努力扛下來（終結者）。」

黃恩賜在一軍先發已要追溯至2022年，去年也沒有先發紀錄，28歲的他坦言，「我還想努力看看能不能回到前面，雖然不太可能，但我還是想試試看。」

黃恩賜。（記者廖耀東攝）黃恩賜。（記者廖耀東攝）

黃恩賜。（記者廖耀東攝）黃恩賜。（記者廖耀東攝）

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