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TPBL》努利砍31分 攻城獅賞戰神3連敗

2025/04/09 21:18

努利。（TPBL提供）努利。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天在主場迎戰台北台新戰神，雙洋將發威，努利攻下全場最高31分、米克獅24分，助隊以103：92獲勝。

戰神近期吞下2連敗，賽前他們以13勝16負位居聯盟第5，和第6名的台啤雲豹只有1場勝差，隨時都會跌出季後賽安全範圍，至於戰績還是墊底攻城獅還在力爭上游當中，要趕上前面的隊伍還有努力空間。

攻城獅今天首節靠著努利獨攬10分，加上李漢昇連續兩顆三分球，很快取得雙位數優勢，加上米克獅壓哨三分球，攻城獅首節打完取得33：19領先。

次節戰神防守依舊對攻城獅沒輒，讓他們持續擴大領先，隨後米勒連拿5分，助戰神稍微趕上。不過，今天戰神命中率不理想，半場團隊命中率只有 34.1%，攻城獅努利拿下全場最高21分，助隊兩節打完以60：45領先。

易籃後，攻城獅輪到薛斯基發揮，單節獨攬13分，助隊穩住領先優勢。決勝節，王律翔、麥卡倫接力得分，讓戰神一度出現生機，但努利很快跳出來，有裡有外攻勢，讓獅隊挺過亂流，收下勝利。

攻城獅今天全隊4人得分上雙，努利繳出全隊最高31分、10籃板、6助攻，米克獅24分、14籃板，蕭順議拿下11分為本土最佳。戰神方面，米勒繳出全隊最高18分，麥卡倫17分。

努利。（TPBL提供）努利。（TPBL提供）

薛斯基。（TPBL提供）薛斯基。（TPBL提供）

米克獅。（TPBL提供）米克獅。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

李漢昇。（TPBL提供）李漢昇。（TPBL提供）

丁聖儒。（TPBL提供）丁聖儒。（TPBL提供）

麥卡倫。（TPBL提供）麥卡倫。（TPBL提供）

陳文宏。（TPBL提供）陳文宏。（TPBL提供）

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