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中職》林子豪開轟、4打點 統一延長賽終止4連敗

2025/04/09 22:07

林子豪全壘打。（記者李惠洲攝）林子豪全壘打。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅和台鋼雄鷹打出本季第1場延長賽，第5局轟出2分砲的統一林子豪，第10局再打出2分打點三壘打，7:6力克台鋼。統一終止4連敗，保住勝率過半。

統一第4棒潘傑楷和台鋼第4棒張肇元，都在第2局率先上場敲安，結果卻是大不同，統一打出雙殺打攻勢消失，台鋼曾昱磬和杜家明連續安打先馳得點，1:0領先，終止統一先發投手胡智爲的跨季連續10.1局無失分。

台鋼先發投手石萬金前4局只被擊出1支安打，也是統一唯一的上壘，第5局石萬金一上場投出第1次四壞球，前一打席雙殺打的林子豪轟出全壘打，2:1超前，2出局後朱迦恩也開轟，3:0領先。這是朱迦恩3年來第1支全壘打，上一次開轟是2022年5月11日。

5局下台鋼葉保弟和曾子祐連續安打，王柏融高飛犧牲打扳回1分，2出局後張肇元安打攻下追平分，3:3平手僵持到正規9局結束。

在跑者先站上二壘的第10局，今年第1次上一軍的統一林佳緯打出本季首安，就是1分打點二壘打，再靠觸擊掩護上到三壘，2出局後台鋼故意保送潘傑楷，卻被林子豪打出三壘打清空壘包，陳重羽二壘打再下一城，統一7:3再度領先。

10局下台鋼張肇元、吳念庭和曾昱磬連續安打，扳回1分並攻佔滿壘只有一出局，統一以劉軒荅入替第9局就登板的終結者陳韻文，雖然一上場就投出三振，被林家鋐安打連失2分，台鋼追到6:7，仍以一分之差飲恨。

石萬金。（記者李惠洲攝）石萬金。（記者李惠洲攝）

胡智爲。（記者李惠洲攝）胡智爲。（記者李惠洲攝）

林子豪全壘打。（記者李惠洲攝）林子豪全壘打。（記者李惠洲攝）

林子豪全壘打。（記者李惠洲攝）林子豪全壘打。（記者李惠洲攝）

朱迦恩開轟。（記者李惠洲攝）朱迦恩開轟。（記者李惠洲攝）

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