中職》兄弟斬斷味全偉業 平野惠一在乎2局下空手而回

兄弟總教練平野惠一。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今天斬斷味全開季5連勝，賽後仍集合談話20分鐘，總教練平野惠一表示，無人出局二、三壘有人卻1分都跑不回來的2局下，這1局才是整場的關鍵，「對方守備佈陣是被跑回1分也可以，但我們沒辦法做到最低限度工作，這也證明我們球隊還有很多可以變好的空間。」

中信洋投羅戈今先發7局掉1分，其中那一分在6局上，1出局味全攻佔一二壘，陳子豪打出內野彈跳球，岳東華掌握住球，原本能製造雙殺化解半局，卻在傳球時掉球，最終只抓到1個出局數，最終羅戈被吉力吉撈敲適時安打，失掉全場唯一分數。

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平野惠一不諱言如果是岳東華，希望他可以抓到雙殺，但也說棒球不是他一個在打，「除了那一球，他其他都有守下來，我希望即使有人發生失誤，還是有其他隊友可以幫忙cover，又或是可以用其他play討回來，希望無論發生什麼事，球隊都不會動搖。」

岳東華仍在尋求人生第1座金手套，平野惠一也對他有很高的期許，「『東華接不到的球，其他人應該也沒辦法吧』，希望他能成為這種選手。」

味全賽前是唯一無敗仗的球隊，今晚輸給中信，無緣成為史上第3支開季6戰6勝的球隊，也無緣挑戰2020年樂天桃猿的開季7連勝。首度對上老東家中信的陳子豪，2局首度上場獲得中信主場炸裂舞的應援禮遇，但單場4打數無安打。

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