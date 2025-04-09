中職》痛並快樂著 林子豪拚到抽筋為統一終止4連敗

林子豪跑壘時受傷，被攙扶下場。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕昨天因為多次斷送得分機會而自責不已的統一獅林子豪，今天先打出超前比數的2分砲，延長賽再打出2分打點三壘打，拚到大腿抽筋幫助球隊終止4連敗，賽後林子豪終於露出笑容。

林子豪第10局滑進三壘後倒地不起而更換代跑，統一總教練林岳平表示，林子豪是大腿抽筋，7、8局他就有反映，但是他的打擊狀況很好，比賽又僵持不下，因此沒有先換人，還好他有堅持到最後建功。

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林子豪表示，抽筋的狀況不會影響到下一場出賽，其實昨天賽後非常難過，因為一些設定的球都沒有打好，打成軟弱滾地球，還有1次雙殺打，很多機會都斷在自己手裡，但是難過1天就好，今天賽前練習時重點就是把打強，雖然首打席又是雙殺打，還好最後有好的結果。

林子豪去年因為腰傷開刀而整季報銷，今年開季重返一軍，雖然打擊率0.280沒有特別突出，但是7支安打就有5支安打，包括2支全壘打、1支三壘打和2支二壘打，長打率高達0.680。林子豪表示，雖然沒有刻意追求長打，只要把球打強，長打自然會出現，希望能穩定為球隊貢獻，彌補去年的空缺。

林子豪跑壘時受傷，被攙扶下場。（記者李惠洲攝）

突破僵局制，林子豪三壘安打帶2分打點。（記者李惠洲攝）

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