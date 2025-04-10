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2026年經典賽分組出爐 台灣與日韓澳捷分在C組

2025/04/10 00:24

〔中央社〕即將在明年3月開打的世界棒球經典賽今天公布分組，台灣隊被分在於日本東京巨蛋舉行的C組，與日本、澳洲、韓國、捷克同一組，時間預計在明年3月5日至10日。

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月進行，共有20支隊伍，分為A、B、C、D共4組，1組5隊進行預賽，各組取前2名晉級在美國進行的複賽。

台灣隊在2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）以第2名闖進會內賽，今天分組出爐，台灣隊與日本、澳洲、韓國、捷克其他4隊被分在同一組，因此台灣隊將有望與大谷翔平等日本球星交手。C組賽事於日本東京巨蛋舉行，時間預計為明年3月5日至10日。

A組在波多黎各於明年3月6日至11日舉行，共有波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞等5隊；B組在美國德州於3月6日至11日舉行，共有美國、墨西哥、義大利、英國、巴西等5隊；D組在美國佛羅里達於明年3月6日至11日舉行，共有委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、尼加拉瓜等5隊。

8強複賽將於明年3月13日、14日於美國德州休士頓、佛羅里達州邁阿密舉行；4強賽則是3月15日、16日，最後冠軍戰在17日，4強賽及冠軍戰都在邁阿密。（編輯：楊昭彥）1140410

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