MLB》大谷雙安+1盜、「西語老師」關鍵安 助道奇中止3連敗

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天與國民的3連戰最後一場,日本巨星大谷翔平全場貢獻2安、跑出1次盜壘,「西語老師」T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)全場2安3打點,包含一發兩分彈,道奇最後在客場以6比5擊敗國民,道奇不但中止近期3連敗,也避免在系列賽遭到橫掃。

大谷翔平首局敲安、貝茲(Mookie Betts)選到保送,接著艾德曼(Tommy Edman)三壘安打攻進2分,T.赫南德茲轟出兩分彈,道奇單局灌進4分。

國民首局靠阿布拉姆斯(CJ Abrams)陽春砲、滾地球護送回1分、以及賈西亞(Luis García Jr.)的高飛犧牲打,單局追回3分。國民打線3局下靠賈西亞的適時二壘安打、卡爾(Alex Call)的高飛犧牲打,助隊以5比4超前比數。

道奇第7局靠帕赫斯(Andy Pages)敲追平陽春彈,接著大谷翔平敲安並盜上二壘,貝茲敲滾地球讓大谷上盜三壘。2出局艾德曼獲得保送,T.赫南德茲敲出關鍵安打進帳超前1分。道奇牛棚守住戰果,幫助道奇收下勝利。

道奇今天的先發投手納克(Landon Knack)僅投2.1局失5分,後面6名牛棚投手都沒有掉分,崔南(Blake Treinen)後援1局被敲1安、丟1次保送,沒有失分,驚險收下本季第2次救援成功。道奇以10勝4敗排國聯西區第三。

大谷翔平全場4打數2安,跑回2分、也跑出本季第3盜,三振、保送各1次,賽後打擊率為0.315,整體攻擊指數為1.024。

國民左投厄文(Jake Irvin)主投6局失4分,無關勝敗。國民後援投手薩拉札(Eduardo Salazar)後援0.2局失2分,吞本季首敗。

