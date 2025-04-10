MLB》大谷雙安+1盜、「西語老師」關鍵安 助道奇中止3連敗

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與國民的3連戰最後一場，日本巨星大谷翔平全場貢獻2安、跑出1次盜壘，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）全場2安3打點，包含一發兩分彈，道奇最後在客場以6比5擊敗國民，道奇不但中止近期3連敗，也避免在系列賽遭到橫掃。

大谷翔平首局敲安、貝茲（Mookie Betts）選到保送，接著艾德曼（Tommy Edman）三壘安打攻進2分，T.赫南德茲轟出兩分彈，道奇單局灌進4分。

請繼續往下閱讀...

國民首局靠阿布拉姆斯（CJ Abrams）陽春砲、滾地球護送回1分、以及賈西亞（Luis García Jr.）的高飛犧牲打，單局追回3分。國民打線3局下靠賈西亞的適時二壘安打、卡爾（Alex Call）的高飛犧牲打，助隊以5比4超前比數。

T.赫南德茲。（法新社）

道奇第7局靠帕赫斯（Andy Pages）敲追平陽春彈，接著大谷翔平敲安並盜上二壘，貝茲敲滾地球讓大谷上盜三壘。2出局艾德曼獲得保送，T.赫南德茲敲出關鍵安打進帳超前1分。道奇牛棚守住戰果，幫助道奇收下勝利。

道奇今天的先發投手納克（Landon Knack）僅投2.1局失5分，後面6名牛棚投手都沒有掉分，崔南（Blake Treinen）後援1局被敲1安、丟1次保送，沒有失分，驚險收下本季第2次救援成功。道奇以10勝4敗排國聯西區第三。

大谷翔平全場4打數2安，跑回2分、也跑出本季第3盜，三振、保送各1次，賽後打擊率為0.315，整體攻擊指數為1.024。

國民左投厄文（Jake Irvin）主投6局失4分，無關勝敗。國民後援投手薩拉札（Eduardo Salazar）後援0.2局失2分，吞本季首敗。

Who else? Teoscar gives the Dodgers the lead with a bloop single. pic.twitter.com/fJamMtyrhv — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） April 9, 2025

大谷翔平盜壘。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法