晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鄭宗哲大聯盟初登場！ 海盜「繁中」發文讓台灣球迷直呼太暖

2025/04/10 07:53

鄭宗哲大聯盟初登場。（圖片取自海盜Threads）鄭宗哲大聯盟初登場。（圖片取自海盜Threads）

〔體育中心/綜合報導〕台灣23歲旅美好手鄭宗哲今天在凌晨初登場，成為台灣史上第18位站上大聯盟舞台的球員與第6位登場的台灣野手，而海盜官方發文與鄭宗哲別有心意的穿著，都讓台灣球迷們都大肆讚賞。

鄭宗哲在一開始被升上大聯盟時，海盜就以繁體中文發文歡迎，今天賽前海盜也用鄭宗哲的球衣發文寫道：「旅途正式展開」、「歡迎來到大聯盟」，台灣網友就直呼：「用中文發真的暈爛」、「還繁中，超感動！」、「海盜隊謝謝你們用繁體字！！是宗哲國家的語言！！」

由於鄭宗哲是首次在大聯盟登場，因此他的球衣左側上有著大聯盟與球員卡公司合作的初登場補丁（MLB Debut Patch），該補丁自2023年起能夠在《Topps Chrome® Update Series Baseball》系列抽道，是大聯盟新人最具標誌性的卡片之一，未來鄭宗哲的卡片預計也會出現，且世上僅有一張。

除了初登場補丁外，鄭宗哲今天在皮帶扣旁邊還放著台灣國旗，展示他的愛國心。

鄭宗哲大聯盟初登場，球衣上有著初登場補丁。（圖片取自海盜Threads）鄭宗哲大聯盟初登場，球衣上有著初登場補丁。（圖片取自海盜Threads）
鄭宗哲大聯盟初登場。（圖片取自海盜Threads）鄭宗哲大聯盟初登場。（圖片取自海盜Threads）
鄭宗哲大聯盟初登場，皮帶上可見台灣國旗。（圖片取自海盜Threads）鄭宗哲大聯盟初登場，皮帶上可見台灣國旗。（圖片取自海盜Threads）
鄭宗哲大聯盟初登場，皮帶上可見台灣國旗。（圖片取自海盜Threads）鄭宗哲大聯盟初登場，皮帶上可見台灣國旗。（圖片取自海盜Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中