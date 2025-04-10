MLB》鄭宗哲大聯盟初登場！ 海盜「繁中」發文讓台灣球迷直呼太暖

鄭宗哲大聯盟初登場。（圖片取自海盜Threads）

〔體育中心/綜合報導〕台灣23歲旅美好手鄭宗哲今天在凌晨初登場，成為台灣史上第18位站上大聯盟舞台的球員與第6位登場的台灣野手，而海盜官方發文與鄭宗哲別有心意的穿著，都讓台灣球迷們都大肆讚賞。

鄭宗哲在一開始被升上大聯盟時，海盜就以繁體中文發文歡迎，今天賽前海盜也用鄭宗哲的球衣發文寫道：「旅途正式展開」、「歡迎來到大聯盟」，台灣網友就直呼：「用中文發真的暈爛」、「還繁中，超感動！」、「海盜隊謝謝你們用繁體字！！是宗哲國家的語言！！」

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由於鄭宗哲是首次在大聯盟登場，因此他的球衣左側上有著大聯盟與球員卡公司合作的初登場補丁（MLB Debut Patch），該補丁自2023年起能夠在《Topps Chrome® Update Series Baseball》系列抽道，是大聯盟新人最具標誌性的卡片之一，未來鄭宗哲的卡片預計也會出現，且世上僅有一張。

除了初登場補丁外，鄭宗哲今天在皮帶扣旁邊還放著台灣國旗，展示他的愛國心。

鄭宗哲大聯盟初登場，球衣上有著初登場補丁。（圖片取自海盜Threads）

鄭宗哲大聯盟初登場。（圖片取自海盜Threads）

鄭宗哲大聯盟初登場，皮帶上可見台灣國旗。（圖片取自海盜Threads）

鄭宗哲大聯盟初登場，皮帶上可見台灣國旗。（圖片取自海盜Threads）

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