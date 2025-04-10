MLB》又炸裂！台美混血球星卡洛爾連2場開轟 助響尾蛇打爆金鶯

卡洛爾。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場2安包含一發陽春砲，連兩場開轟，響尾蛇全場敲14安包含4發全壘打，最後在主場以9比0完封金鶯。這次雙方的三連戰，響尾蛇以2勝1敗帶走系列賽。目前響尾蛇以7勝6敗居國聯西區第四。

首局卡洛爾、帕多摩（Geraldo Perdomo）連續安打，接著靠奈勒（Josh Naylor）的高飛犧牲打，讓卡洛爾跑回球隊第1分。卡洛爾第3局轟出右外野陽春砲，本季第5轟出爐，這一轟的擊球初速為106.2英里（約170.9公里），飛行距離為413英尺（125.8公尺）。

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響尾蛇第5局靠史密斯（Pavin Smith）兩分砲、奈勒敲陽春彈，以及塔瓦（Tim Tawa）擊出帶有2分打點的適時安打，讓響尾蛇單局進帳5分。響尾蛇第8局靠帕多摩的陽春砲、奈勒適時安再添加2分，響尾蛇全場敲14安，最後收下勝利。

卡洛爾全場2安，包含一發陽春砲，連兩天敲全壘打，進帳1分打點，跑回2分，三振、保送各1次，賽後打擊率為3成20，整體攻擊指數（OPS）為1.164。

響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）主投6局無失分，摘本季第2勝。金鶯先發投手克默（Dean Kremer）主投4.2局失6分，吞本季第2敗。

Is it hot in Phoenix or is it just Corbin? pic.twitter.com/ZSnc56pBso — Arizona Diamondbacks （@Dbacks） April 9, 2025

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