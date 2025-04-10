晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》又炸裂！台美混血球星卡洛爾連2場開轟 助響尾蛇打爆金鶯

2025/04/10 08:20

卡洛爾。（法新社）卡洛爾。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場2安包含一發陽春砲，連兩場開轟，響尾蛇全場敲14安包含4發全壘打，最後在主場以9比0完封金鶯。這次雙方的三連戰，響尾蛇以2勝1敗帶走系列賽。目前響尾蛇以7勝6敗居國聯西區第四。

首局卡洛爾、帕多摩（Geraldo Perdomo）連續安打，接著靠奈勒（Josh Naylor）的高飛犧牲打，讓卡洛爾跑回球隊第1分。卡洛爾第3局轟出右外野陽春砲，本季第5轟出爐，這一轟的擊球初速為106.2英里（約170.9公里），飛行距離為413英尺（125.8公尺）。

響尾蛇第5局靠史密斯（Pavin Smith）兩分砲、奈勒敲陽春彈，以及塔瓦（Tim Tawa）擊出帶有2分打點的適時安打，讓響尾蛇單局進帳5分。響尾蛇第8局靠帕多摩的陽春砲、奈勒適時安再添加2分，響尾蛇全場敲14安，最後收下勝利。

卡洛爾全場2安，包含一發陽春砲，連兩天敲全壘打，進帳1分打點，跑回2分，三振、保送各1次，賽後打擊率為3成20，整體攻擊指數（OPS）為1.164。

響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）主投6局無失分，摘本季第2勝。金鶯先發投手克默（Dean Kremer）主投4.2局失6分，吞本季第2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中