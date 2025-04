MLB》又炸裂！台美混血球星卡洛爾連2場開轟 助響尾蛇打爆金鶯

卡洛爾。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今天單場2安包含一發陽春砲,連兩場開轟,響尾蛇全場敲14安包含4發全壘打,最後在主場以9比0完封金鶯。這次雙方的三連戰,響尾蛇以2勝1敗帶走系列賽。目前響尾蛇以7勝6敗居國聯西區第四。

首局卡洛爾、帕多摩(Geraldo Perdomo)連續安打,接著靠奈勒(Josh Naylor)的高飛犧牲打,讓卡洛爾跑回球隊第1分。卡洛爾第3局轟出右外野陽春砲,本季第5轟出爐,這一轟的擊球初速為106.2英里(約170.9公里),飛行距離為413英尺(125.8公尺)。

響尾蛇第5局靠史密斯(Pavin Smith)兩分砲、奈勒敲陽春彈,以及塔瓦(Tim Tawa)擊出帶有2分打點的適時安打,讓響尾蛇單局進帳5分。響尾蛇第8局靠帕多摩的陽春砲、奈勒適時安再添加2分,響尾蛇全場敲14安,最後收下勝利。

卡洛爾全場2安,包含一發陽春砲,連兩天敲全壘打,進帳1分打點,跑回2分,三振、保送各1次,賽後打擊率為3成20,整體攻擊指數(OPS)為1.164。

響尾蛇先發投手普法特(Brandon Pfaadt)主投6局無失分,摘本季第2勝。金鶯先發投手克默(Dean Kremer)主投4.2局失6分,吞本季第2敗。

