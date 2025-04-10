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MLB》小葛雷諾合約逾105億是簽約金！ 名記者分析罕見現象

2025/04/10 08:33

小葛雷諾。（資料照，美聯社）小葛雷諾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥正式與當家一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）簽下長達14年總值5億美元的隊史最大合約，值得一提的是，他的合約當中有高達3.25億美元（約新台幣105億）是簽約金。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）引述消息來源透露此特殊現象，他指出，藍鳥將以簽約金的方式來支付小葛雷諾總合約的65%，預計將會在每一年以不同金額分配。

藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）表示：「每筆簽約都有不同的槓桿要考量，這不只是有關5億美元的數字，這類合約非常複雜，我們很幸運能夠找到一個適合所有人的方案。」

報導指出，大聯盟勞資協議並沒有限制球團合約中簽約金的比例，因為在計算奢侈稅的時候，簽約金也會被包含在其中，小葛雷諾新合約每年的奢侈稅將會是3571萬美元。

對小葛雷諾來說，合約中有高達65%是簽約金有兩個好處，一是簽約金的發放會按照選手居住地來課徵州稅，小葛雷諾住在不會課稅的佛羅里達州，預計可以省下數百萬美元的稅金。另一個好處是簽約金不依賴球員實際出賽，因此即使未來大聯盟因勞資協議糾紛停賽，小葛雷諾仍能照常領取簽約金。

羅森索點出，目前還不確定藍鳥是否能夠從這樣的支付模式中獲得怎樣的好處。而小葛雷諾預計會在30天內收到第一筆簽約金2000萬美元，但因為這張合約是從2026年開跑直到2039年，該筆簽約金將不會被算在今年賽季的奢侈稅計算當中。根據勞資協議規定，簽約金只會在合約保障的年份才會被列入計算。

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