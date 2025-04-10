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MLB》大谷翔平開幕連14場上壘創新高！羅伯斯盛讚：每打席都很安定

2025/04/10 09:01

大谷翔平與羅伯斯。（美聯社）大谷翔平與羅伯斯。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在今天以6：5擊敗國民，終止近期3連敗同時拿下賽季第10勝，日本球星大谷翔平在此役雙安還跑出盜壘成功的發揮，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚他的穩定發揮。

大谷翔平今天擔任首棒指定打擊，4打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，吞下1K，跑回2分且跑出1次盜壘成功，打擊率上升到3成15。大谷翔平開季至今連續14場比賽上壘，寫下生涯最長紀錄，也是日本人在大聯盟開季連續上壘的紀錄。

在上一場比賽，道奇隊全隊苦吞15次三振讓羅伯斯賽後說重話：「我不覺得團隊吞下15次三振這件事該發生，我們在對上史庫柏爾（Tarik Skubal）跟塞爾（Chris Sale）時都沒有吞下15次三振。...我認為今年不會再看到這樣的狀況。」

而道奇在今天也有所反彈，第一局就灌進4分，儘管後續被國民逆轉，但7局帕赫斯（Andy Pages）的追平轟，大谷翔平的內野安打加上盜壘，以及T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）適時安打將大谷送回來，成功幫助球隊以6：5逆轉。

賽後羅伯斯稱讚了大谷翔平穩定的表現：「他的安打帶起比賽的節奏，除了敲出兩支安打，還在擊出內野安打後盜壘成功。翔平打得很好，非常具有安定感。雖然球隊最近在攻擊面上並不穩定，但他的每個打席都非常安定。」

大谷翔平今日雙安外帶盜壘成功跑回2分。（美聯社）大谷翔平今日雙安外帶盜壘成功跑回2分。（美聯社）

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