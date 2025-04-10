MLB》道奇中止3連敗 但納克先發僅投2.1局失5分讓教頭嘆氣

道奇總教練羅伯斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場以6比5擊敗國民，中止近期的3連敗，但道奇先發投手納克（Landon Knack）僅投2.1局失5分，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，納克此戰似乎找不到手感，仍會讓他至少再有一場先發的機會。

由於道奇兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）受傷，讓道奇先發輪值頓時缺少一人，因此道奇今天重小聯盟3A拉上納克。

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納克此戰僅投2.1局用69球，被敲4安包含1轟、丟4次保送，失掉5分。納克本季出賽2場有1場先發，防禦率為10.38。道奇此戰靠6名牛棚投手合力吃下6.2局無失分收下勝利。

羅伯斯說，認為球隊開賽帶著很好的的企圖心和能量，一開始就打下4分，「但很遺憾，今天Landon似乎完全找不到手感，所有球種都出現出失投。」

「尤其是第一局，整體狀態完全不在節奏上。」納克賽後坦言，「出手點抓不到，今天變速球完全沒有控球，結果球數一直落後打者，沒辦法像平常那樣執行我們的計畫。今天有4次保送，那不像我，說真的，非常令人沮喪。」

現年27歲的納克上季出賽15場有12場先發，戰績3勝5敗、防禦率3.65。

納克。（美聯社）

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