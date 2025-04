MLB》李政厚猛打賞、OPS破9 雅澤姆斯基再見轟助巨人逆轉勝

雅澤姆斯基再見轟,助巨人贏球。(法新社)



李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人南韓好手李政厚今天單場3安猛打賞、進帳1分打點,巨人在延長賽10局下靠雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)再見兩分砲以8比6擊敗紅人,避免在這次的3連戰遭到對手橫掃,賽後巨人以9勝3敗排國聯西區第二。

紅人隊第3局猛敲5安、獲1次保送,單局灌進5分。巨人第4局靠李政厚的右外野三壘安打,攻進巨人隊第1分。紅人隊6局上靠保送擠回1分,6局下巨人靠對手暴投、佛羅雷斯(Wilmer Flores)適時安、貝利(Patrick Bailey)三壘安,單局追回4分。佛羅雷斯在8局下敲追平陽春砲,雙方6比6殺進延長賽。

請繼續往下閱讀...

紅人隊10局上3名打者都出局,10局下1出局後,雅澤姆斯基轟出右外野再見兩分砲,球飛進麥考維灣(McCovey Cove),這是他本季第2轟,幫助巨人中止2連敗。根據大聯盟數據專家藍斯指出,這是雅澤姆斯基生涯第3支「噴濺再見全壘打(Splash hit)」,整座巨人球場史上也只有5發「噴濺再見全壘打」。

李政厚。(美聯社)



李政厚全場5打數3安1打點,包含三壘安打、二壘安打、一壘安打,吞1次三振。李政厚本季出賽11場,共45打數敲15安,有4分打點,打擊率3成33,整體攻擊指數(OPS)為0.908。

巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今天先發5.2局被敲5安,失掉6分有5分自責,賞9次三振、丟3次保送,賽後防禦率為6.92。巨人左投米勒(Erik Miller)後援1局無失分摘本季首勝;紅人投手帕岡(Emilio Pagan)後援0.1局失2分1分自責,吞本季首敗。

It’s a three-bagger for Jung Hoo Lee and the #SFGiants finally have a run against the Reds…



(Via @NBCSGiants)pic.twitter.com/Eyb41GJ0A1