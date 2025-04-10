MLB》李政厚猛打賞、OPS破9 雅澤姆斯基再見轟助巨人逆轉勝

雅澤姆斯基再見轟，助巨人贏球。（法新社）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人南韓好手李政厚今天單場3安猛打賞、進帳1分打點，巨人在延長賽10局下靠雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）再見兩分砲以8比6擊敗紅人，避免在這次的3連戰遭到對手橫掃，賽後巨人以9勝3敗排國聯西區第二。

紅人隊第3局猛敲5安、獲1次保送，單局灌進5分。巨人第4局靠李政厚的右外野三壘安打，攻進巨人隊第1分。紅人隊6局上靠保送擠回1分，6局下巨人靠對手暴投、佛羅雷斯（Wilmer Flores）適時安、貝利（Patrick Bailey）三壘安，單局追回4分。佛羅雷斯在8局下敲追平陽春砲，雙方6比6殺進延長賽。

請繼續往下閱讀...

紅人隊10局上3名打者都出局，10局下1出局後，雅澤姆斯基轟出右外野再見兩分砲，球飛進麥考維灣（McCovey Cove），這是他本季第2轟，幫助巨人中止2連敗。根據大聯盟數據專家藍斯指出，這是雅澤姆斯基生涯第3支「噴濺再見全壘打（Splash hit）」，整座巨人球場史上也只有5發「噴濺再見全壘打」。

李政厚。（美聯社）



李政厚全場5打數3安1打點，包含三壘安打、二壘安打、一壘安打，吞1次三振。李政厚本季出賽11場，共45打數敲15安，有4分打點，打擊率3成33，整體攻擊指數（OPS）為0.908。

巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發5.2局被敲5安，失掉6分有5分自責，賞9次三振、丟3次保送，賽後防禦率為6.92。巨人左投米勒（Erik Miller）後援1局無失分摘本季首勝；紅人投手帕岡（Emilio Pagan）後援0.1局失2分1分自責，吞本季首敗。

It’s a three-bagger for Jung Hoo Lee and the #SFGiants finally have a run against the Reds…



（Via @NBCSGiants）pic.twitter.com/Eyb41GJ0A1 — 95.7 The Game （@957thegame） April 9, 2025

YAZ WALK-OFF HOME RUN INTO MCCOVEY COVE! pic.twitter.com/ablsHe9qdB — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 9, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法