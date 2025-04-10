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NBA》回達拉斯爆氣！東契奇轟45分 湖人贏獨行俠晉級季後賽

2025/04/10 10:19

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人今天來到達拉斯作客面對獨行俠，在2月無預警被交易的東契奇（Luka Doncic）再度回到熟悉的體育館，果然就火力全開轟7顆三分球，砍進45分，帶領湖人以112：97力挫前東家獨行俠，也確定收下季後賽門票。

湖人此仗獲勝後戰績為49勝31敗，也確定收下季後賽門票，再來剩下2場例行賽若再添1勝，也就能鎖定西部第3種子的席次。

東契奇離開獨行俠後首次來到達拉斯出賽，獨行俠賽前還為他製作影片，他也看到熱淚盈眶，不過比賽開始後就拿出真實力，上半場就16投11中包括8中6的三分球，幫助湖人以60：57領先前東家。

東契奇在觀看致敬影片時熱淚盈眶。（路透）東契奇在觀看致敬影片時熱淚盈眶。（路透）

獨行俠雖然試圖進行反抗，不過湖人在下半場又有詹姆斯（LeBron James）跳出來捍衛勝利，最終紫金大軍就霸氣在達斯斯奪勝。東契奇此仗28投16中，包括三分球10投7中，繳出45分、8籃板、6助攻和4抄截，下半場也有出色發揮的詹姆斯則是27分、7籃板和3助攻，八村壘則是挹注15分。

獨行俠其實把東契奇交易後就爆發嚴重傷兵問題也失去競爭力，戰績38勝42敗位居西部第10名，或許也還有機會打附加賽。至於曾幫助湖人拿總冠軍的戴維斯（Anthony Davis）面對昔日隊友則繳出13分、11籃板和6助攻。

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