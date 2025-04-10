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MLB》洋基避免4連敗 明星終結者差點砸鍋、開季4戰ERA高達12

2025/04/10 11:06

洋基終結者威廉斯。（美聯社）洋基終結者威廉斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投佛里德（Max Fried）今天主投7局無失分、賞11次三振，但終結者威廉斯（Devin Williams）僅投0.2局失3分，差點搞砸勝利。洋基最後在客場以4比3險勝老虎，避免在這次的3連戰被對手橫掃。但擔任條紋軍守護神的威廉斯，開季出賽4場的防禦率破12，他坦言還沒有進入狀況。

佛里德今天與高中時期的隊友、老虎先發佛雷爾提（Jack Flaherty）同場先發較勁，佛里德主投7局僅被敲5安、賞11次三振，沒有丟任何保送，收本季第2勝，賽後防禦率為1.56；佛雷爾提主投5.1局、賞9次三振，沒有失分，無關勝敗。

洋基打線第7局靠萊斯（Ben Rice）兩分砲突破0比0僵局，第9局「法官」賈吉（Aaron Judge）敲適時安攻進2分，助洋基取得4比0領先。

洋基明星左投佛里德。（法新社）洋基明星左投佛里德。（法新社）

但威廉斯第9局下登板，一開始先丟保送，接著連賞2次三振後，先是被敲安、丟保送，讓對手攻佔滿壘，威廉斯這時發生暴投讓老虎追回1分，老虎麥金斯崔（Zach McKinstry）敲適時安再追2分，也讓威廉斯被打退場，洋基右投小萊特（Mark Leiter Jr.）順利抓到最後一個出局數，幫助洋基中止近期的3連敗。

威廉斯今天僅投0.2局被敲2安，失掉3分，三振、保送各2次，還出現1次暴投，本季出賽4場的防禦率為12，被打擊率3成86，每局被上壘率為3。

「我還在摸索一些東西。」威廉斯賽後表示，「到目前為止，我還沒有感覺自己是百分之百的狀態，但我可以說自己確實越來越接近了。」威廉斯認為自己的身體狀況無虞。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，威廉斯的球威沒有什麼問題，「他會沒事的，會挺過這一段期間，這只是賽季初期的狀況。」

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