網球》贏大滿貫冠軍不容易 提姆：現在贏這2人如同戰勝費、喬

奧地利名將提姆。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男子網壇競爭激烈，退休的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）認為，現在要贏得大滿貫冠軍不比5年前或10年前容易，想打敗辛納（Jannik Sinner）和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）如同戰勝費德爾（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）。

談到當前的男網情勢，前美網冠軍提姆表示，他希望世界排名第2的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）能贏下一座大滿貫冠軍，「即使他沒有大滿貫冠軍，他的職業生涯也非常不錯，他的成績已讓人驚艷，如果再贏冠軍，他毫無疑問會成為世界第一，因為他打得很穩定且出色。」

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提姆說：「每個都說，當三巨頭或四巨頭退休，事情會變得容易，因為沒有統治者能替代，但現在有辛納和艾卡拉茲，如果他們沒有受傷或其他原因缺席，你通常必須擊敗其中一人或兩人才能奪冠，這真的很難。」

提姆認為擊敗辛納和艾卡拉茲可能和當年的費德爾或喬科維奇一樣難以擊敗，同時你還不能忽略一些非常優秀的球員，比如去年在美網打出高水準的佛里茲（Taylor Fritz），「所以要贏大滿貫不比5年或10年前容易。」

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