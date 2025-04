MLB》洋基賈吉私人教練有料？ 天使小將開季狂轟寫125年紀錄

天使小將帕里斯單場雙響砲,開季10場敲5轟跑出4次盜壘,寫下125年罕見紀錄。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使今日雖然以4:5不敵光芒中斷3連勝,不過小將帕里斯(Kyren Paris)單場雙響砲的演出,讓他寫下比肩眾多偉大傳奇的史詩紀錄。

帕里斯在本場比賽敲出雙響砲,根據數據專家藍斯(Sarah Langs)表示,帕里斯成為125年以來,第4位開季前10場比賽能夠敲出5轟,跑出4次盜壘的球員。前3人分別是1997年的沃克(Larry Walker)、1983年的雷杜斯(Gary Redus)以及1967年的布羅克(Lou Brock)。

Kyren Paris crushes his second home run of the night!



His 4th homer in his last 3 games! pic.twitter.com/CZ5WGCe7zo