MLB》洋基賈吉私人教練有料？ 天使小將開季狂轟寫125年紀錄

天使小將帕里斯單場雙響砲，開季10場敲5轟跑出4次盜壘，寫下125年罕見紀錄。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今日雖然以4：5不敵光芒中斷3連勝，不過小將帕里斯（Kyren Paris）單場雙響砲的演出，讓他寫下比肩眾多偉大傳奇的史詩紀錄。

帕里斯在本場比賽敲出雙響砲，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，帕里斯成為125年以來，第4位開季前10場比賽能夠敲出5轟，跑出4次盜壘的球員。前3人分別是1997年的沃克（Larry Walker）、1983年的雷杜斯（Gary Redus）以及1967年的布羅克（Lou Brock）。

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Kyren Paris crushes his second home run of the night!



His 4th homer in his last 3 games! pic.twitter.com/CZ5WGCe7zo — MLB （@MLB） April 10, 2025

23歲的帕里斯在2019年選秀會上第二輪被天使選進，自2023年登上大聯盟起連續3年都有在大聯盟出賽，不過帕里斯生涯前兩個賽季，僅36場出賽，敲出1轟與10支安打，打擊率僅1成出頭。

今年開季帕里斯狂轟猛炸，在前10場出賽他就轟出5發全壘打，打進8分打點，選到4次四壞保送吞下6K，跑出4次盜壘成功沒有失敗，打擊率4成40，攻擊指數1.653，是天使開季能夠打出7勝4敗的重大功臣。

儘管帕里斯目前是在小樣本打數取得成功，不過根據美媒報導指出，帕里斯在休賽季與洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）的私人打擊教練申克（Richard Schenck）重建了揮棒機制，申克表示，那是180度的揮棒改變，這或許是帕里斯開季繳出好表現的原因之一。

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