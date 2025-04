MLB》今永昇太挨2轟失5分吞本季首敗 小熊左投史帝爾受傷進IL

今永昇太。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕小熊今天在主場迎戰遊騎兵,現場只有華式40度(約攝氏4.4度)的低溫,小熊日籍左投今永昇太今天先發5局失5分,包含挨了兩發全壘打,另名小熊日籍好手鈴木誠也單場2安1打點,但小熊最後在主場以2比6敗給遊騎兵。今永昇太吞本季首敗,小熊仍以9勝6敗居國聯中區龍頭。

今永昇太首局被遊騎兵強打席格(Corey Seager)敲陽春砲,第2局至第4局沒有掉分,但今永在第5局遇到亂流,遊騎兵打者海姆(Jonah Heim)敲兩分砲,接著榮格(Josh Jung)敲適時二壘安打、賈西亞(Adolis Garcia)適時安,遊騎兵單局進帳4分。

總計今永昇太主投5局75球,被敲7安包含2轟,失掉5分,賞4次三振、丟1次保送,賽後防禦率為2.70。今永昇太前兩場都投滿7局摘勝,今則是吞本季首敗。

小熊總教練康索(Craig Counsell)表示,今永這場比賽的投球表現很好,但對手有些球打得很好,這場比賽的外野守備確實有點困難,有些球被打得很強勁。

今永昇太全場被敲7顆擊球初速超過100英哩(約160公里)的強勁擊球,有3顆是出局,其他4顆包含兩發全壘打、1支二壘安打,1支一壘安打。今永昇太賽後透過翻譯表示,「我覺得,身為一名投手想升級的話,第5局我要把失分控制在2分左右,第6局再登板投球,這樣,我就能投6局,失掉3分。」

遊騎兵全場11安,席格單場雙響砲進帳2打點。遊騎兵先發投手馬利(Tyler Mahle)主投7局失1分,摘本季第2勝。遊騎兵以9勝4敗居美聯西區龍頭、戰績也是美聯最佳。

此外,小熊明星左投史帝爾(Justin Steele)因左手肘肌腱炎,被放進15天傷病名單。史帝爾在前天登板對遊騎兵,主投7局失1分摘勝,但史帝爾當天就有和教練團反映手肘緊繃。史帝爾預計將在當地時間週四接受核磁共振檢查,進一步了解傷勢狀況。

