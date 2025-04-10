MLB》今永昇太挨2轟失5分吞本季首敗 小熊左投史帝爾受傷進IL

今永昇太。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在主場迎戰遊騎兵，現場只有華式40度（約攝氏4.4度）的低溫，小熊日籍左投今永昇太今天先發5局失5分，包含挨了兩發全壘打，另名小熊日籍好手鈴木誠也單場2安1打點，但小熊最後在主場以2比6敗給遊騎兵。今永昇太吞本季首敗，小熊仍以9勝6敗居國聯中區龍頭。

今永昇太首局被遊騎兵強打席格（Corey Seager）敲陽春砲，第2局至第4局沒有掉分，但今永在第5局遇到亂流，遊騎兵打者海姆（Jonah Heim）敲兩分砲，接著榮格（Josh Jung）敲適時二壘安打、賈西亞（Adolis Garcia）適時安，遊騎兵單局進帳4分。

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總計今永昇太主投5局75球，被敲7安包含2轟，失掉5分，賞4次三振、丟1次保送，賽後防禦率為2.70。今永昇太前兩場都投滿7局摘勝，今則是吞本季首敗。

今永昇太。（法新社）

小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，今永這場比賽的投球表現很好，但對手有些球打得很好，這場比賽的外野守備確實有點困難，有些球被打得很強勁。

今永昇太全場被敲7顆擊球初速超過100英哩（約160公里）的強勁擊球，有3顆是出局，其他4顆包含兩發全壘打、1支二壘安打，1支一壘安打。今永昇太賽後透過翻譯表示，「我覺得，身為一名投手想升級的話，第5局我要把失分控制在2分左右，第6局再登板投球，這樣，我就能投6局，失掉3分。」

遊騎兵全場11安，席格單場雙響砲進帳2打點。遊騎兵先發投手馬利（Tyler Mahle）主投7局失1分，摘本季第2勝。遊騎兵以9勝4敗居美聯西區龍頭、戰績也是美聯最佳。

此外，小熊明星左投史帝爾（Justin Steele）因左手肘肌腱炎，被放進15天傷病名單。史帝爾在前天登板對遊騎兵，主投7局失1分摘勝，但史帝爾當天就有和教練團反映手肘緊繃。史帝爾預計將在當地時間週四接受核磁共振檢查，進一步了解傷勢狀況。

Corey Seager smashes his second homer of the season to get the scoring started at Wrigley pic.twitter.com/kfjPlNObLR — MLB （@MLB） April 9, 2025

小熊明星左投史帝爾。（資料照，美聯社）

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