桌球》混合團體賽成為洛杉磯奧運項目 桌球賽6面金牌創史上新高

台灣好手林昀儒。（資料照，路透）

〔記者許明禮／台北報導〕國際奧會執委會今天通過2028年洛杉磯奧運競賽種類及項目，金牌數從2024年巴黎奧運的329面增加為351面，其中桌球比賽取消男、女子團體賽，增加混合團體，並恢復男、女雙打，金牌數6面也創下歷屆最多，不過，選手也面臨同時兼4項的嚴苛考驗。

桌球項目在1988年漢城（首爾）奧運首度進入夏季奧運，當時只設置男、女單打及男、女雙打4個項目；為了打破中國隊在奧運壟斷金、銀牌的局面，2008年北京奧運取消男、女單打，改設男、女團體賽，金牌數仍維持4面。

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國際奧會近年來致力於推動性別平權，混雙也在2020年東京奧運首度成為奧運項目，桌球金牌數也增加為5面。

由男、女選手組成的首屆世界混合團體錦標賽，2023年在中國成都舉行，獲得不錯的迴響。國際桌總副秘書長巴薩去年底就透露，混合團體賽比賽節奏快、賽程也不長，非常符合國際奧運的要求，而且其他運動項目已有男女混合團體賽進入奧運，他認為桌球混團也很有機會進入奧運。

奧運桌球賽金牌數增加，但各隊依舊維持最多3名男子及3名女子參賽，這也意味台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜，可能要面臨身兼單打、雙打、混雙及混團4個項目，對體能將是一大挑戰。

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