晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》混合團體賽成為洛杉磯奧運項目 桌球賽6面金牌創史上新高

2025/04/10 12:17

台灣好手林昀儒。（資料照，路透）台灣好手林昀儒。（資料照，路透）

〔記者許明禮／台北報導〕國際奧會執委會今天通過2028年洛杉磯奧運競賽種類及項目，金牌數從2024年巴黎奧運的329面增加為351面，其中桌球比賽取消男、女子團體賽，增加混合團體，並恢復男、女雙打，金牌數6面也創下歷屆最多，不過，選手也面臨同時兼4項的嚴苛考驗。

桌球項目在1988年漢城（首爾）奧運首度進入夏季奧運，當時只設置男、女單打及男、女雙打4個項目；為了打破中國隊在奧運壟斷金、銀牌的局面，2008年北京奧運取消男、女單打，改設男、女團體賽，金牌數仍維持4面。

國際奧會近年來致力於推動性別平權，混雙也在2020年東京奧運首度成為奧運項目，桌球金牌數也增加為5面。

由男、女選手組成的首屆世界混合團體錦標賽，2023年在中國成都舉行，獲得不錯的迴響。國際桌總副秘書長巴薩去年底就透露，混合團體賽比賽節奏快、賽程也不長，非常符合國際奧運的要求，而且其他運動項目已有男女混合團體賽進入奧運，他認為桌球混團也很有機會進入奧運。

奧運桌球賽金牌數增加，但各隊依舊維持最多3名男子及3名女子參賽，這也意味台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜，可能要面臨身兼單打、雙打、混雙及混團4個項目，對體能將是一大挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中