NBA》團隊薪資破2.2億美元聯盟最高！ 有三巨頭的太陽卻沒附加賽打

布克與畢爾。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕鳳凰城太陽今天在主場被西部龍頭雷霆以125：112擊敗，確定無緣附加賽可打，自2020-21賽季打進總冠軍賽鎩羽而歸後首次沒有季後賽可打，這支團隊薪資破2.2億美元，位居聯盟第一的球隊下一步該怎麼走，仍在未定之天。

太陽在2010-11賽季至2019-20賽季，連續10個賽季沒有季後賽可打後，2020-21賽季靠著保羅（Chris Paul）與布克（Devin Booker）等人的帶領下，不僅重返季後賽，甚至一舉闖進總冠軍賽，在先取得2勝後遭公鹿直落四逆轉。

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儘管無緣總冠軍，但隔季太陽馬上打出例行賽64勝18敗的聯盟最佳戰績，但卻在西部準決賽遭獨行俠逆轉無緣更進一步。接下來太陽雖在2023年2月透過驚天交易網羅杜蘭特（Kevin Durant）並再闖西部準決賽，仍遭金塊以4：2擊敗。上季太陽組成畢爾（Bradley Beal）、杜蘭特與布克三巨頭，並交易掉中鋒艾頓（Deandre Ayton），在季後賽首輪就不敵灰狼，到本季直接連附加賽都沒有闖進，確定無季後賽可打。

如今太陽落入的處境近乎絕望，雖然新任老闆伊許比亞（Mat Ishbia）願意花錢，本季團隊薪資超過2.2億美元是全聯盟最高，但由於總管瓊斯（James Jones）過往在交易上隨意浪費選秀籤，以及杜蘭特交易案送走的大量選秀籤，都讓太陽休賽季操盤資源少得可憐，再加上畢爾擁有霸王條款難以交易，若太陽真的想大破大立，勢必得動到杜蘭特與布克兩位球星。

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