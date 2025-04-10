NBA》柯瑞30分白搭！勇士慘遭馬刺絕殺 掉入附加賽區

勇士遭馬刺絕殺跌落附加賽區間。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕曾經效力的勇士的巴恩斯（Harrison Barnes）今天投進一顆絕殺三分球，帶領馬刺以114：111逆轉勇士，這一勝更是重傷勇士爭取季後賽門票的氣勢，因為他們目前戰績47勝33敗，變成西部第7，也再度掉入附加賽區。

勇士此仗三節打完還領先12分，但馬刺沒有放棄，甚至把握到翻轉戰局的機會，在最後3.1秒部署最後一擊，巴恩斯就跳出來在J.巴特勒（Jimmy Butler）面前投進壓哨三分球，也幫助馬刺奪下勝利。

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巴恩斯此仗投進6顆三分球，攻下20分，在第四節關鍵時刻也有亮眼表現的卡斯特（Stephon Castle）繳出21分、5助攻，強森（Keldon Johnson）也進帳21分，且黑衫軍共有7人得分雙位數，也是客場踢館成功的關鍵。

柯瑞（Stephen Curry）24投12中，包括5顆三分球，攻下30分，巴特勒28分、7助攻，D.格林（Draymond Green）繳出13分、9籃板、8助攻，不過他和柯瑞在最後1分鐘都出現要命失誤，也讓勇士主場鴉雀無聲。

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