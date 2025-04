NBA》柯瑞30分白搭！勇士慘遭馬刺絕殺 掉入附加賽區

勇士遭馬刺絕殺跌落附加賽區間。(法新社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕曾經效力的勇士的巴恩斯(Harrison Barnes)今天投進一顆絕殺三分球,帶領馬刺以114:111逆轉勇士,這一勝更是重傷勇士爭取季後賽門票的氣勢,因為他們目前戰績47勝33敗,變成西部第7,也再度掉入附加賽區。

勇士此仗三節打完還領先12分,但馬刺沒有放棄,甚至把握到翻轉戰局的機會,在最後3.1秒部署最後一擊,巴恩斯就跳出來在J.巴特勒(Jimmy Butler)面前投進壓哨三分球,也幫助馬刺奪下勝利。

巴恩斯此仗投進6顆三分球,攻下20分,在第四節關鍵時刻也有亮眼表現的卡斯特(Stephon Castle)繳出21分、5助攻,強森(Keldon Johnson)也進帳21分,且黑衫軍共有7人得分雙位數,也是客場踢館成功的關鍵。

柯瑞(Stephen Curry)24投12中,包括5顆三分球,攻下30分,巴特勒28分、7助攻,D.格林(Draymond Green)繳出13分、9籃板、8助攻,不過他和柯瑞在最後1分鐘都出現要命失誤,也讓勇士主場鴉雀無聲。

