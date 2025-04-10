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NBA》世紀交易案後首度回達拉斯 獨行俠致敬影片讓東契奇落淚

2025/04/10 14:22

賽前獨行俠球團播放逾2分鐘的致敬影片，東契奇獨自坐在板凳席上落下男兒淚。（美聯社）賽前獨行俠球團播放逾2分鐘的致敬影片，東契奇獨自坐在板凳席上落下男兒淚。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今年2月獨行俠與湖人的的世紀交易案，讓東契奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）互換東家，今天是東契奇自交易案首度回到達拉斯主場美國航空中心，賽前獨行俠球團播放逾2分鐘的致敬影片，東契奇獨自坐在板凳席上落下男兒淚。東契奇賽後坦言，「看完那段影片，我心想，根本不可能可以打這場比賽，有這麼多的回憶湧上心頭，很多時候，我只是上場去打籃球。」

東契奇今天全場28投16中，三分球10投7中，外加9罰6中，得到全場最高的45分，外帶8籃板、6助攻、4抄截。東契奇在第四節剩下1分34秒時退場，獲得全場達拉斯球迷歡呼、並高喊「Fire Nico」，現場也有球迷高舉開除獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的海報。

對於獨行俠的致敬影片，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，「那是一刻很美好的時刻，我覺得那段影片很棒，但我更佩的是他（東契奇）還能有那樣的表現，燈光一亮，當我們一起走進球場，他眼裡含著淚水。他能有那樣的情緒控制，然後打出那樣的表現，真的是超乎常人。」

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

東契奇原本以為會在達拉斯度過職業生涯，卻在2月無預警被交易至湖人。東契奇今天受訪透露心境，「有點複雜，既開心又生氣，但能看到一些熟悉的面孔真好...我真的很感謝球迷，他們對我的反應讓我很感激。」

自東契奇轉戰紫金大軍後，湖人打出21勝12敗成績，目前以49勝31敗居西部第三，今天也確定拿到季後賽門票。在東契奇有上場的比賽的情況下，湖人戰績是17勝9敗；獨行俠自交易來戴維斯後，戰績12勝19敗，目前以38勝42敗排西部第10。

「我和AD是交易互換過來的，所以從現在開始，大家會拿我們兩人去比較。」東契奇說，「我覺得他是一名很棒的選手，我相信他在達拉斯會表現得很好。」

獨行俠總管哈里森（中）。（法新社）獨行俠總管哈里森（中）。（法新社）

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