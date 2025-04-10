澎湖囝仔傳捷報 馬公石泉國小勇奪男生11歲組雙打冠軍

馬公石泉國小桌球隊，榮獲自由盃十一歲組男子雙打冠軍。（澎湖縣桌球協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自離島澎湖石泉國小的賴柏綸 、周宜德，勇奪今年自由盃國小個人桌球錦標賽男生11歲組雙打冠軍，更是繼去年奪得男生10歲組雙打冠軍後，第2年年再度男生11歲組雙打冠軍，成為桌壇黃金雙打組合，成績十分亮眼，寫下澎湖囝仔體壇新的歷史一頁。

自由盃國小組賽事可以說是全國小學最大型賽事，個人賽雙打前8名，單打前16名的小朋友，將取得參加少年國手選拔的資格，參賽人數眾多，要得到最後名次，需要好幾場連續獲勝才有機會，且比賽為單敗淘汰，絲毫大意不得，每一場都必須全力以赴。

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宜德、柏綸是同班同學，他們在許凱翔教練的帶領下，為桌球一同付出，不僅花許多時間在球技上、體能上面的操練。當別的學生已經回家休息，他們還是留下來練基本功，家長也全力配合，他們成功不止天賦，一切在於選擇，選擇刻意練習、養成習慣、長時間有系統的方法、持續修正缺點！也謝謝許凱翔教練這一路走來的用心栽培。更難能可貴的是在石泉國小老師、主任的帶領下，他們並沒有放棄學業，功課在全校都名列前茅。

比賽能獲得佳績要感謝辛苦訓練2人的許凱翔教練，以及一路以來提供球隊比賽經費、支持學校團隊的教育處，值得一提的是石泉國小陳裕強主任，一直為離島桌球的基層訓練努力，替國家及澎湖培育優秀桌球人才。

賴柏綸 、周宜德組成桌球黃金搭檔，連兩年獲得雙打男子組冠軍。（澎湖縣桌球協會提供）

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