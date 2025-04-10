晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澎湖囝仔傳捷報 馬公石泉國小勇奪男生11歲組雙打冠軍

2025/04/10 14:36

馬公石泉國小桌球隊，榮獲自由盃十一歲組男子雙打冠軍。（澎湖縣桌球協會提供）馬公石泉國小桌球隊，榮獲自由盃十一歲組男子雙打冠軍。（澎湖縣桌球協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自離島澎湖石泉國小的賴柏綸 、周宜德，勇奪今年自由盃國小個人桌球錦標賽男生11歲組雙打冠軍，更是繼去年奪得男生10歲組雙打冠軍後，第2年年再度男生11歲組雙打冠軍，成為桌壇黃金雙打組合，成績十分亮眼，寫下澎湖囝仔體壇新的歷史一頁。

自由盃國小組賽事可以說是全國小學最大型賽事，個人賽雙打前8名，單打前16名的小朋友，將取得參加少年國手選拔的資格，參賽人數眾多，要得到最後名次，需要好幾場連續獲勝才有機會，且比賽為單敗淘汰，絲毫大意不得，每一場都必須全力以赴。

宜德、柏綸是同班同學，他們在許凱翔教練的帶領下，為桌球一同付出，不僅花許多時間在球技上、體能上面的操練。當別的學生已經回家休息，他們還是留下來練基本功，家長也全力配合，他們成功不止天賦，一切在於選擇，選擇刻意練習、養成習慣、長時間有系統的方法、持續修正缺點！也謝謝許凱翔教練這一路走來的用心栽培。更難能可貴的是在石泉國小老師、主任的帶領下，他們並沒有放棄學業，功課在全校都名列前茅。

比賽能獲得佳績要感謝辛苦訓練2人的許凱翔教練，以及一路以來提供球隊比賽經費、支持學校團隊的教育處，值得一提的是石泉國小陳裕強主任，一直為離島桌球的基層訓練努力，替國家及澎湖培育優秀桌球人才。

賴柏綸 、周宜德組成桌球黃金搭檔，連兩年獲得雙打男子組冠軍。（澎湖縣桌球協會提供）賴柏綸 、周宜德組成桌球黃金搭檔，連兩年獲得雙打男子組冠軍。（澎湖縣桌球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中