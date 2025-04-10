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NBA》金塊換帥後首戰贏球中止4連敗 約基奇：脆弱的野獸最危險！

2025/04/10 15:10

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊隊昨天無預警開除總教練馬龍（Michael Malone）以及總經理布斯（Calvin Booth），由助理教練阿爾德曼（David Adelman）頂替主帥一職。金塊今天靠MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）交出20分、12籃板、11助攻的表現，收下本季第31次大三元，幫助金塊在客場以124比116擊敗國王，金塊中止近期的4連敗。

金塊全場最多領先至16分，末節剩下6分54秒時還以103比90領先，國王這時打出一波14比4的攻勢，包含國王拉文（Zach LaVine）砍進三分，讓國王追至4分差。但金塊小波特（Michael Porter Jr.）、約基奇、皮克特（Jalen Pickett）聯手打出12比4攻勢，鎖定勝利。金塊中止4連敗仍以48勝32敗居西部第四，戰績相同的快艇則排第五。

C.布朗。（美聯社）C.布朗。（美聯社）

金塊有5人得分上雙，除了約基奇外，C.布朗（Christian Braun）全場25分是金塊全隊最高，小波特、前鋒戈登（Aaron Gordon）各有21分，皮克特18分；國王以拉文27分最佳，德羅森（DeMar DeRozan）20分，艾利斯（Keon Ellis）20分。

「人們說我們變得脆弱了，但當野獸在脆弱的時候，往往是最危險的。」約基奇賽後受訪表示，「也許他喚醒了野獸。」

「我們具備一支成為冠軍球隊該有的一切。」戈登認為，「我一直都認為，只要球場上有約基奇、J.穆雷（Jamal Murray）、小波特，我們就有機會奪得總冠軍。」

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