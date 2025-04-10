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經典賽》台灣強敵環伺力拚晉級複賽！ 大聯盟記者點出優勢

2025/04/10 15:13

12強冠軍教練曾豪駒。（資料照，記者林正堃攝）12強冠軍教練曾豪駒。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽分組全數出爐，台灣確定被分在與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵的C組，大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）在介紹台灣時，引用了過去台灣隊教練曾豪駒的言論。

台灣在2023年世界棒球經典賽A組，以2勝2敗在比較對戰優質率後確定墊底，而台灣在今年經典賽資格賽最後一戰擊敗強敵西班牙，驚險避免未能擠進正賽的災難性結局。

目前台灣在世界棒壘總會（WBSC）的世界排名名列第2，克萊爾認為，台灣明年預計能夠擁有充足的戰力，不再需要面對因為多重賽事導致徵召困難的問題，像是響尾蛇新秀林昱珉，在幫助球隊拿下12強金牌後，卻無法參加經典賽資格賽。

克萊爾提到，就像2023年一樣，台灣必須在強敵環伺的情況下挑戰晉級複賽，需要再次擊敗日本，以及力求重振雄風的南韓，還有實力逐漸崛起的澳洲與捷克。

克萊爾也引用過去台灣總教練曾豪駒在12強的話道：「能更接近日本隊，是我們真正想要做的事情，但我們真的對他們奪勝了。這真的很巨大，我想我們確實接近他們一點了。但你知道，這一勝不代表全部。我知道他們是更好的球隊，我們必須要更加努力，才能更靠近日本隊，這樣未來我們才有辦法持續與他們抗衡。」

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