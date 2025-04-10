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中職》味全開季連勝栽在1判決 葉總：對投手不公平（影音）

2025/04/10 17:20

葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍昨天在7局下押出林凱威救火，在2好2壞對張志豪投出2顆好球帶邊緣的球，由於通通被判壞球擠回追平分，龍隊總教練葉君璋上場跟主審蔡豐澤比「2」，對好壞球判決有些不滿，今賽前葉總吐苦水，「難怪大家會一直在討論電子好球帶⋯」

林凱威在2好2壞後投出的球，投出一顆削到好球帶內角高位的球，未獲裁判青睞當下，鏡頭就帶到葉總面目猙獰，第二顆再投相同位置，仍是壞球形成致命的滿壘保送追平分。葉總上場比「2」抗議，被裁判比「1」警告。

「有時對投手來說滿不公平的，」葉總直言，這不是故意不故意的問題，在那種時刻，也許裁判更不想判錯，但每個人都應該要把自己的工作做好，「我認為誤判是比賽的一部分，這樣比賽才會有趣，但在那樣的情況下，你判了一個很特別的⋯真的滿可惜的！」

大聯盟在春訓測試電子好球帶的挑戰制度，葉總直言，難怪大家都會一直討論電子好球帶，就是因為這種事情，「其實我沒有很贊成，因為這樣就不有趣的，但如果會一直影響到比賽結果，大家勢必會拿出這個來討論。」不過葉總也說，大聯盟挑戰好球帶的制度感覺滿不錯的。

味全昨晚輸給中信，無緣成為史上第3支開季6戰6勝的球隊，也無緣挑戰2020年樂天桃猿的開季7連勝。

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