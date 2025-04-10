中職》魚雷球棒來了！兄弟重砲曾頌恩、陳俊秀練打後揭密

兄弟重砲曾頌恩拿到魚雷球棒。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕大聯盟洋基打者開季使用「魚雷棒」（Torpedo Bat）狂轟，讓這款球棒紅到日本和台灣，近日已有廠商製作完成，將球棒交給多位選手，讓他們在賽前練打測試，近日就會有人向聯盟提出申請，希望能早日在正式比賽派上用場。

中信和味全都有選手收到球棒，曾頌恩、陳子豪都已有室內練打，陳俊秀更在戶外練打使用過，他認為，這支球棒比較容易擊出飛球，適合力量大、擊球點比較裡面的打者。

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曾頌恩透露，陳俊秀也有跟他分享原本打到的點，他感覺應該是平飛或滾地，結果卻是飛球，「這就是要再習慣的點。」

有關魚雷棒的使用時間，中職聯盟今表示，「目前已有球棒廠商準備將魚雷棒送試驗室檢測，屆時只要提供球棒型號與檢測報告給聯盟進行認證並通過，即可使用。」

即便只差檢測報告給聯盟檢測認證就能使用，曾頌恩表示，雖然會想試一下，但球季已經開打了，實際上場應該還是會拿原本的球棒，「大聯盟就是花一個秋訓、春訓，或熱身賽去練習，然後銜接到正式賽有打出來，才會回饋是好的。」

曾頌恩也點出，目前都是台灣製造的魚雷球棒，跟美國製造的有點不同，等美國貨進來，可能時間會比較晚，「上、下半季空檔時，或許在分組賽、實戰投打練習試試看。」

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