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桌球》奧運銅牌再合體！世錦賽和鄭怡靜搭檔 林昀儒提出想法

2025/04/10 15:53

體育署長鄭世忠（左）今天前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，右為教練王翊澤。（記者粘藐云攝）體育署長鄭世忠（左）今天前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，右為教練王翊澤。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／宜蘭報導〕體育署長鄭世忠今天前往宜蘭視察人工輕艇激流標桿賽道工程，同時至桌球國手林昀儒位於宜蘭的訓練場地，關心他的訓練狀況。林昀儒接下來將和老搭檔鄭怡靜一同合作出征世錦賽，小林表示，有一段時間沒搭檔了，先求順順的來。

鄭世忠今天前往宜蘭關心林昀儒的訓練狀況，並拿起球拍親自下場和小林過招，同時針對他的訓練需求進行溝通。提到在宜蘭的場地訓練，小林表示，這裡比之前場地更正式一點，雖然沒有那麼大，至少可以放很多桌，大家一起訓練氣氛更好。

林昀儒剛結束上週的WTT仁川站賽事，提到和名將張本智和的對決，他說：「很多場比賽有把這幾個月訓練的發揮在場上，所以覺得還不錯。」小林明天將前往澳門參加世界盃。

國際奧會執委會今天宣布，洛杉磯奧運桌球比賽項目出現新變革，將由男女雙打賽事取代男女團體賽，並新增混合團體賽，一名選手最多可能兼到4項賽事。對於奧運項目的變革，林昀儒表示，心態上沒有想太多，就是一場一場去打，「不管男雙、混雙都會多放點精力，但還是要先練好球。」

對於接下來世錦賽要再度和奧運銅牌搭檔鄭怡靜合作，林昀儒表示，「畢竟和怡靜學姊有一段時間沒有搭了，先求順順的打。」

針對未來林昀儒在雙打搭檔的選擇，教練王翊澤表示，「我們的選拔雙打的方式就是以排名高的優先，一定是以當下最高去做調整，不是一定跟（高）承睿或是（鄭）怡靜，而以當下排名去決定，這樣對大家才公平。」

體育署長鄭世忠（右）今天前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況。（記者粘藐云攝）體育署長鄭世忠（右）今天前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況。（記者粘藐云攝）

體育署長鄭世忠今天前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，小試身手和小林過招。（記者粘藐云攝）體育署長鄭世忠今天前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，小試身手和小林過招。（記者粘藐云攝）

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