全中運韻律體操》復興國中姐妹檔領軍拚連霸 陣中還有統一獅教練女兒

復興國中韻律體操隊。（台南市體育局提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在2000年成軍的復興國中韻律體操隊，在2023年結束疫情後迅速壯大成長，終於在去年全中運首度奪下女團隊全能金牌，而且從復興國中系統出生的長榮中學郭書卉還拿到高女組個人全能金牌，一舉打破了桃園、台中雙霸的局面，而今年復興韻律隊更將尋求台南史上首次全中運韻律體操國女團隊二連霸的新紀錄。

提到台南韻律體操不能不提到台南市「韻律體操之母」教練陳世卿，雖然陳世卿是高雄人，早期在屏東接受競技體操的訓練，僅在高中時期曾嘗試過韻律體操，但只練了一年就被教練勸回去練競技體操，但陳世卿在台體畢業後最早分發到台中僑仁國小帶韻律體操，任教了3年就跟先生來到台南從復興國小開始為台南韻律體操奠基，3年後逐漸建立了復興國中、長榮中學到2020年再加上長榮大學，正式建立起台南韻律體操的四級制。

請繼續往下閱讀...

陳世卿教練說：「一剛開始就是欠缺資源，一切都必須要從進入前三才能去爭取補助。」幸好多才多藝的陳世卿妙用各種省錢撇步，一步一步將復興國中韻律體操建立起來，如今最基層的復興國小除了韻律體操之外，還有競技體操和有氧體操的龐大陣容，每天下午3、4點四級制韻律體操選手20多人就回到復興國中，在另外兩位教練指導下接受訓練，陳世卿說：「我們訓練跟別人不太一樣，我們每天都會安排選手訓練一個特定動作，動作完成才可以回家，但有趣的是，我們小朋友從來都不會自己先走，要走大家都一起走，小孩子練習前後也都會自動清理場地，我們更不會去動手或打罵小朋友，主要都是用毫不厭煩的耐心去跟小朋友溝通。」

雖然復興國中在2018年全中運就曾拿過團隊第二，但陳世卿說：「真正的分水嶺是在疫情期間，我們的辛蒂教練超級認真，每天不厭煩的透過網路視訊要小朋友們在家維持訓練，等到2023年5月疫情解封後，我們在去年就靠著楊芷甯／薛愷繗／張喻婷／張喻涵／張淮均摘下臺南史上首面韻律體操國女團隊全能金牌。」成功打破了全中運韻律體操國女團隊由臺中市東山高中壟斷的霸業。

今年台南全中運韻律體操將在復興國中的場地舉行，復興將在韻律體操國女組團隊全能將尋求二連霸，而且復與國中女團陣容只換了一位，由統一7-ELEVEn獅二軍外野教練朱元勤的女兒朱諾澐參賽，陣中還有孿生姐妹花張喻婷／張喻涵。

張家姐妹出生只差1分鐘，但個性卻並不太一樣，姐姐張喻婷個性活潑，今年也是復興國中韻律體操國女組個人全能的主要戰將之一，張喻婷從小一就開始接觸韻律體操，她笑說：「因為我喜跳舞，小一時就主動跟爸媽說想練韻律體操，至今己經練了8年，但我超喜歡韻律體操，完全不覺得辛苦，也從來沒有不想練的念頭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法