輕艇激流》比照奧運來設計！台灣首座人工賽道在宜蘭

體育署長鄭世忠（右二）今天率員前往安農溪輕艇激流場地視察。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／宜蘭報導〕體育署長鄭世忠今天率員前往宜蘭安農溪視察台灣首座人工輕艇激流標桿賽道新建工程，期盼本次世界壯年運動會台灣輕艇選手「在家比賽」能締造最佳成績。對於目前施工狀況，鄭世忠相當滿意，興建過程中特別尋求亞運金牌張筑涵的意見，整體設計也經過世界總會認證，完全依照奧運等級的賽道來設計，希望提供最完善的場地。

為確保新建工程如期完工及競賽場地整備現況，鄭世忠今天特別於竣工前再次前往訪視，本場地為2025年雙北世界壯年運動會輕艇激流標桿競賽場地，也是該項賽事唯一新建場館，世壯運是我國今年最大型綜合國際運動賽會，首次在亞洲舉辦，已經吸引超過2.5萬國內外熱血好手報名，賽會將在今年5月17日至5月30日正式展開。

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位於宜蘭縣安農溪的輕艇激流標桿競賽場地是我國第一座人工激流賽道，使用天然水源，對於我國水上運動發展是一項嶄新的里程碑。鄭世忠表示，這個賽道完成後，不僅是台灣的第1座，也可能是亞洲少數的幾座之一，「未來可以吸引東北亞、日韓或是歐美國家選手來這邊做訓練，為台灣選手帶來更多刺激。」

針對這次場地設計，鄭世忠透露，特別找了張筑涵、輕艇協會提供很多專業意見，「賽道內的擋水塊本身是英國進口且是專利設計，賽道設計完全依照奧運等級來進行。」目前工程積極施作中，預計4月30日舉辦2025雙北世界壯年運動會測試賽及啟用典禮，預計提供32名選手同場競技。

體育署長鄭世忠今天率員前往安農溪輕艇激流場地視察，說明場地狀況。（記者粘藐云攝）

體育署長鄭世忠（後方）今天率員前往安農溪輕艇激流場地視察。（記者粘藐云攝）

人工輕艇激流標桿賽道位於宜蘭安農溪旁，目前正在興建當中。（記者粘藐云攝）

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