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中職》全勤鐵捕高宇杰值千金長打 兄弟狂掃本季聯盟最長連勝

2025/04/10 21:10

高宇杰。（記者廖耀東攝）高宇杰。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍連續2天牛棚放火，中信兄弟在7局下逮到換投破綻，聯盟唯一全勤先發蹲捕的高宇杰在2出局擊出值千金的2分超前長打，率隊以4：1擊敗味全龍，狂掃平本季聯盟最長的5連勝，跟上半季龍頭味全龍已無勝差，只有勝率些微落後。

味全新洋投龍聖前2局無安打，3局下遇上亂流，岳東華敲安靠短打攻上二壘，宋晟睿在2出局敲出適時二壘安打，送回先馳得點的第1分。

勝騎士轉戰中信兄弟初登板，開賽繳出7上7下，3局上被張政禹敲首安，前5局只被攻佔1次得點圈，威風八面，但在6局上開場遭郭天信砲轟，一顆低角度的變化球被扛出右外野大牆，兩隊戰成1：1平手。勝騎士投6局被敲4支安打，有5次三振，失掉1分。

前6局好投的龍聖，7局下抓到1出局後退場，郭郁政接替後卻放火，2出局連投2次四壞，高宇杰擊出右外野二壘安打，一棒送回值千金的超前2分，張志豪再敲適時安打，率隊攻下3分大局。

高宇杰開季9場全勤蹲捕，不但不會累，打擊越來越火燙，今在3局下短打推進成功，串聯出先馳得點的攻勢，7局下就敲出值千金的致勝安打，連續5場敲安，打擊率飆升至2成96。

在呂彥青、吳俊偉因傷缺陣之下，總教練平野惠一定調「新化」的牛棚大活躍，7局接手勝騎士後，陳冠穎、王凱程和黃恩賜都壓制龍隊，連續4場牛棚拿走勝投，陳冠穎2勝暫居聯盟勝投王。

味全本週帶著開季5連勝造訪洲際，連續2場牛棚失守，本季首度吞下連敗，雖然勝率7成14仍暫居上半季第1，跟中信兄弟已無勝差，最快明天遭黃衫軍超車。

兄弟先發投手勝騎士。（記者廖耀東攝）兄弟先發投手勝騎士。（記者廖耀東攝）

味全先發投手龍聖。（記者廖耀東攝）味全先發投手龍聖。（記者廖耀東攝）

宋晟睿。（記者廖耀東攝）宋晟睿。（記者廖耀東攝）

郭天信陽春砲。（記者廖耀東攝）郭天信陽春砲。（記者廖耀東攝）

高宇杰。（記者廖耀東攝）高宇杰。（記者廖耀東攝）

高宇杰送回2名隊友。（記者廖耀東攝）高宇杰送回2名隊友。（記者廖耀東攝）

張志豪。（記者廖耀東攝）張志豪。（記者廖耀東攝）

兄弟5連勝。（記者廖耀東攝）兄弟5連勝。（記者廖耀東攝）

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